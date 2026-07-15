Un événement historique tant attendu dans le monde du football est en train de se produire. Le légendaire joueur et entraîneur Zinédine Zidane prendra la direction de l'équipe nationale de France après la fin de la Coupe du Monde 2026.

C'est ce qu'a annoncé le célèbre insider et journaliste Fabrizio Romano sur son compte X (anciennement Twitter).

Zamin.uz présente les détails de cette nomination sensationnelle et les changements majeurs au sein de l'équipe de France.

La fin de l'ère Deschamps après 14 ans

En demi-finale de la Coupe du Monde actuelle, l'équipe de France a perdu 0-2 contre l'Espagne, sortant ainsi de la course au titre. L'équipe disputera désormais le match pour la troisième place.

À la fin de ce tournoi majeur, le célèbre technicien Didier Deschamps, qui dirige l'équipe de France depuis exactement 14 ans, quittera son poste. Il sera remplacé par le candidat que des millions de fans attendaient depuis des années : Zinédine Zidane.

Les résultats cosmiques de Zidane en tant qu'entraîneur

Âgé aujourd'hui de 54 ans, le dernier poste de Zinédine Zidane était au club espagnol du Real Madrid. Il a dirigé les Madrilènes pendant deux périodes (2016-2018 et 2019-2021), établissant des records absolus dans le football de club.

Principales réalisations de Zidane en tant qu'entraîneur :

Compétition / Succès Résultat Ligue des Champions de l'UEFA 3 fois vainqueur (consécutifs) La Liga espagnole 2 fois champion Supercoupe d'Espagne 2 fois vainqueur

Une carrière de joueur légendaire et les chiffres

En tant que joueur, Zidane est considéré comme l'un des plus grands milieux de terrain de l'histoire du football mondial. Au cours de sa carrière, il a joué pour les clubs français de Cannes et Bordeaux, le club italien de la Juventus et le club espagnol du Real Madrid.

But historique : Zidane a été champion d'Espagne avec le Real Madrid en 2003. Mais l'un des moments les plus marquants de sa carrière reste la finale de la Ligue des Champions 2002 contre le club allemand du Bayer Leverkusen, où il a marqué un but magique et décisif du pied gauche (2-1).

Avec l'équipe nationale de France, il est devenu un véritable leader :

Statistiques (en équipe de France) Chiffres Nombre total de matchs 108 Buts marqués 31 Passes décisives 29

Avec l'équipe nationale, il a remporté : Champion du monde en 1998, Champion d'Europe en 2000 et vice-champion du monde en 2006 . Désormais, des millions de fans français espèrent que Zidane apportera également une nouvelle Coupe du Monde au pays en tant qu'entraîneur.