La Russie entame une nouvelle ère dans le domaine de l'exploration spatiale. Le pays vise à transformer radicalement ses activités dans l'espace en créant sa propre station orbitale russe (ROS). Ce projet n'est pas simplement une suite de la Station spatiale internationale (ISS), mais devrait représenter une étape technologiquement nouvelle. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte le site.

Le directeur général de Roskosmos, Dmitriy Bakanov, a souligné que la nouvelle station ouvrirait une page totalement inédite du programme spatial. Selon lui, la ROS aura un design moderne et sera équipée de systèmes hautement automatisés. Cela réduira la dépendance au facteur humain et élargira les possibilités de contrôle à distance des processus scientifiques complexes.

Nouvelles opportunités pour la recherche scientifique

L'avantage principal de la nouvelle station orbitale est qu'elle permettra de mener des expériences scientifiques uniques, impossibles à réaliser dans les conditions actuelles de l'ISS. Selon la publication Ixbt.com, la plateforme ROS servira de base aux prochaines étapes du programme spatial russe et élargira la portée des recherches fondamentales.

Bakanov a également admis que le processus de lancement des missions habitées est toujours source d'excitation. À son avis, la mission n'est considérée comme pleinement accomplie qu'une fois que le vaisseau s'est amarré avec succès à la station orbitale et que l'équipage est monté à bord. Dans ce processus, la sécurité et la précision restent les priorités absolues.

Dans le cadre de vols récents réussis, le lanceur "Soyuz-2.1a" a mis en orbite le vaisseau "Soyuz MS-29". L'équipage de la 75e expédition de longue durée de l'ISS comprend les cosmonautes de Roskosmos Petr Dubrov et Anna Kikina, ainsi que l'astronaute de la NASA Anil Menon. Cette mission est prévue pour durer 261 jours.

Coopération internationale et projets futurs

Bien que la durée de vie de la Station spatiale internationale touche à sa fin, la Russie et la NASA n'ont pas l'intention de mettre fin à leur coopération spatiale. Les parties ont convenu de poursuivre le programme de vols croisés jusqu'à l'arrêt complet des activités de l'ISS. Cela confirme une fois de plus l'importance de la solidarité internationale dans l'exploration spatiale.

Cette nouvelle est également importante pour les spécialistes et les passionnés d'espace en Ouzbékistan, car l'intérêt pour les technologies spatiales dans notre région est en pleine croissance. La nouvelle station russe pourrait ouvrir de nouveaux horizons pour des projets scientifiques régionaux à l'avenir. Pour l'instant, l'accent est mis sur la finalisation du projet technique de la station et sa mise en orbite.