Sadyr Japarov commente les rumeurs sur l'entrée en politique de sa fille Janayim

Le président kirghiz Sadyr Japarov a réagi aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux concernant sa fille Janayim. Il s'agit d'une vidéo montrant Janayim distribuant des cadeaux aux enfants au centre de réhabilitation « Altin Balalik ».

Selon Japarov, il ne s'agit pas d'une opération de relations publiques et cela ne doit pas être interprété comme une tentative d'introduire sa fille en politique.

« Ce n'est pas du PR et ce n'est pas une tentative de l'impliquer en politique. Comme je l'ai déjà dit, je n'implique ni mes enfants ni mes proches dans la politique ou les affaires de l'État. Si de telles tentatives avaient eu lieu, cela se saurait déjà », a déclaré le président.

Selon lui, la participation de ses enfants et de ses proches aux affaires de l'État n'est pas prévue.