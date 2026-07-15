Transfert surprise à Arsenal : Gabriel Jesus pourrait partir à prix réduit

L'attaquant d'Arsenal, Gabriel Jesus, pourrait quitter le club londonien lors de ce mercato estival. Le talentueux avant-centre brésilien est très proche de poursuivre sa carrière dans le championnat italien.

Zamin.uz présente les détails de ce transfert attendu en se basant sur les informations d'insiders influents.

Intérêt sérieux du Milan et prix étonnamment bas

Selon le célèbre journaliste sportif Fraser Fletcher, la direction d'Arsenal est prête à laisser partir l'attaquant brésilien de 28 ans. Actuellement, le club italien de Milan manifeste un intérêt sérieux pour ses services et étudie activement les possibilités de transfert.

Le point le plus intéressant est que les Londoniens ne réclament que 20 millions de livres sterling (environ 24 millions d'euros) pour Jesus. Malgré le fait qu'il reste plus d'un an avant la fin de son contrat, un prix aussi bas a surpris de nombreux experts du football.

Comment la valeur marchande de Jesus a-t-elle évolué ?

Gabriel Jesus avait été recruté en 2022 en provenance de Manchester Cityavec de grands espoirs. Cependant, en raison de blessures et d'un manque de régularité, sa valeur marchande a chuté de manière significative.

Indicateur Données financières et délais Prix de transfert vers Arsenal (2022) 52 millions d'euros Prix demandé actuel (2026) 20 millions de livres sterling Valeur marchande estimée par Transfermarkt 17 millions d'euros Durée du contrat actuel Jusqu'au 30 juin 2027

Quand les chiffres parlent : Statistiques de la saison dernière

La baisse de la valeur de transfert de l'attaquant est également due à sa baisse d'efficacité. La saison dernière, Jesus n'a pas eu assez de temps de jeu avec Arsenal :

Matchs au total : 27 matchs (toutes compétitions confondues)

Buts marqués : 6 buts

Passes décisives : 2 passes décisives

Pour le Milan, ce transfert est une opportunité idéale pour renforcer sa ligne d'attaque avec un joueur expérimenté à moindre coût. De son côté, Jesus souhaite également prendre un nouveau départ en Italie et relancer sa carrière. Suivons l'évolution de la situation ensemble.