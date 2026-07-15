La société d'État russe Roskosmos a dévoilé le schéma de vol et le plan détaillé du vaisseau habité Soyuz MS-29, qui partira du cosmodrome de Baïkonour en direction de la Station spatiale internationale (ISS). Cette mission constitue une étape importante pour la recherche spatiale et la poursuite des travaux scientifiques sur la station. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le vol doit être effectué à l'aide d'un lanceur Soyuz-2.1a depuis le pas de tir n° 31 ("Vostok") du cosmodrome de Baïkonour. Selon les experts, le processus de vol se compose de plusieurs étapes cruciales, chaque seconde étant sous contrôle strict. Notamment, la séparation du premier étage de la fusée est prévue 1 minute et 58 secondes après le décollage.

Dans les étapes suivantes, la coiffe protectrice du vaisseau sera larguée à 2 minutes et 34 secondes. La séparation du deuxième étage aura lieu à 4 minutes et 48 secondes, et à la fin de la 8e minute de vol, le vaisseau se séparera complètement du lanceur. Après cela, le vaisseau déploiera ses panneaux solaires et ses antennes pour entamer son vol autonome.

Durée du vol et composition de l'équipage

L'amarrage du vaisseau Soyuz MS-29 à l'ISS devrait s'effectuer en un temps record. Le vol, réalisé selon un schéma de deux orbites autour de la Terre, durera au total 3 heures et 8 minutes. L'amarrage du vaisseau au module "Prichal" du segment russe de la station est prévu.

L'équipage est composé des cosmonautes russes Pyotr Dubrov et Anna Kikina, ainsi que de l'astronaute américain Anil Menon. Cette équipe internationale effectuera une mission de longue durée sur la station spatiale. Il est indiqué que leurs activités dans l'espace devraient durer 261 jours, période durant laquelle une série d'expériences scientifiques sera menée.

Actuellement, la commission d'État a autorisé le ravitaillement en carburant de la fusée Soyuz-2.1a. Il s'agit de l'étape finale de la préparation au vol. Ces lancements, effectués depuis la région de Baïkonour proche de l'Asie centrale, notamment de l'Ouzbékistan, suscitent toujours un grand intérêt chez les passionnés d'astronautique de la région.

Cette mission est importante non seulement pour sa perfection technique, mais aussi pour la poursuite de la coopération internationale. Le prochain changement d'équipage sur la station spatiale servira à assurer la continuité des recherches.