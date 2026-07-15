Roskosmos annonce le plan de vol du vaisseau Soyuz MS-29 vers l'ISS

·27·Technologie
Roskosmos annonce le plan de vol du vaisseau Soyuz MS-29 vers l'ISS

La société d'État russe Roskosmos a dévoilé le schéma de vol et le plan détaillé du vaisseau habité Soyuz MS-29, qui partira du cosmodrome de Baïkonour en direction de la Station spatiale internationale (ISS). Cette mission constitue une étape importante pour la recherche spatiale et la poursuite des travaux scientifiques sur la station. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le vol doit être effectué à l'aide d'un lanceur Soyuz-2.1a depuis le pas de tir n° 31 ("Vostok") du cosmodrome de Baïkonour. Selon les experts, le processus de vol se compose de plusieurs étapes cruciales, chaque seconde étant sous contrôle strict. Notamment, la séparation du premier étage de la fusée est prévue 1 minute et 58 secondes après le décollage.

Dans les étapes suivantes, la coiffe protectrice du vaisseau sera larguée à 2 minutes et 34 secondes. La séparation du deuxième étage aura lieu à 4 minutes et 48 secondes, et à la fin de la 8e minute de vol, le vaisseau se séparera complètement du lanceur. Après cela, le vaisseau déploiera ses panneaux solaires et ses antennes pour entamer son vol autonome.

Durée du vol et composition de l'équipage

L'amarrage du vaisseau Soyuz MS-29 à l'ISS devrait s'effectuer en un temps record. Le vol, réalisé selon un schéma de deux orbites autour de la Terre, durera au total 3 heures et 8 minutes. L'amarrage du vaisseau au module "Prichal" du segment russe de la station est prévu.

L'équipage est composé des cosmonautes russes Pyotr Dubrov et Anna Kikina, ainsi que de l'astronaute américain Anil Menon. Cette équipe internationale effectuera une mission de longue durée sur la station spatiale. Il est indiqué que leurs activités dans l'espace devraient durer 261 jours, période durant laquelle une série d'expériences scientifiques sera menée.

Actuellement, la commission d'État a autorisé le ravitaillement en carburant de la fusée Soyuz-2.1a. Il s'agit de l'étape finale de la préparation au vol. Ces lancements, effectués depuis la région de Baïkonour proche de l'Asie centrale, notamment de l'Ouzbékistan, suscitent toujours un grand intérêt chez les passionnés d'astronautique de la région.

Cette mission est importante non seulement pour sa perfection technique, mais aussi pour la poursuite de la coopération internationale. Le prochain changement d'équipage sur la station spatiale servira à assurer la continuité des recherches.

RoskosmosISSSoyuz MS-29BaïkonourEspace
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

PC abordable basé sur PlayStation 5 : déverrouillage complet de la carte AMD BC-250PC abordable basé sur PlayStation 5 : déverrouillage complet de la carte AMD BC-250Aujourd'hui, 05:56GPD WIN Max 3: un ordinateur portable atypique avec processeur Ryzen AI Max et batterie amovibleGPD WIN Max 3: un ordinateur portable atypique avec processeur Ryzen AI Max et batterie amovibleAujourd'hui, 05:28Un chercheur d'OpenAI fonde une startup pharmaceutique valorisée à 2 milliards de dollarsUn chercheur d'OpenAI fonde une startup pharmaceutique valorisée à 2 milliards de dollarsAujourd'hui, 05:20Premier précédent aux États-Unis : New York gèle la construction de centres d'IAPremier précédent aux États-Unis : New York gèle la construction de centres d'IAAujourd'hui, 04:56Le patron de Google DeepMind appelle à une surveillance internationale de l'IALe patron de Google DeepMind appelle à une surveillance internationale de l'IAAujourd'hui, 04:23Lorde critique vivement les lunettes dotées d'IA : « Ce n'est absolument pas sexy »Lorde critique vivement les lunettes dotées d'IA : « Ce n'est absolument pas sexy »Aujourd'hui, 04:22
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre