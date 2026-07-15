PC abordable basé sur PlayStation 5 : déverrouillage complet de la carte AMD BC-250

Une nouvelle inattendue a secoué le monde de la technologie : un moyen a été trouvé pour supprimer les limitations de la carte AMD BC-250, base de la console PlayStation 5, et la transformer en un PC de jeu complet. Cette découverte permet d'assembler un système plus puissant que les consoles modernes pour seulement 250 à 300 dollars. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La carte AMD BC-250 était initialement destinée au minage de cryptomonnaies et constitue une version légèrement réduite de l'APU (processeur et carte graphique intégrés) utilisé dans les consoles PlayStation 5. Par défaut, le processeur graphique de cette carte possède 1536 processeurs de flux, alors que la PS5 en compte 2304. Cependant, selon ixbt.com, la puce contient techniquement jusqu'à 2560 processeurs de flux.

Suppression des limitations et gain de performance

Les expériences menées par l'auteur de la chaîne The Phawx ont montré qu'il est possible de déverrouiller complètement les blocs GPU sur certains exemplaires. Cela augmente considérablement la puissance graphique de l'appareil, dépassant même les capacités de la PlayStation 5 originale. Le système entièrement débloqué est capable de maintenir un taux stable de 60 images par seconde (FPS) dans les jeux les plus exigeants en format Full HD.

L'aspect le plus attractif de cette solution est son prix. Alors que les cartes AMD BC-250 se vendaient auparavant autour de 100-120 dollars, la demande croissante a fait grimper les prix vers les 200 dollars. Malgré cela, compte tenu du fait que ce prix inclut le processeur, la carte graphique et 16 GB de mémoire vive GDDR6, il s'agit d'une offre très abordable.

Pour assembler un PC fonctionnel, l'utilisateur n'a besoin que d'ajouter une alimentation, un périphérique de stockage (SSD) et un système de refroidissement. L'auteur de l'expérience a réussi à finaliser tout le système pour seulement 250 dollars, SSD de 128 GB inclus. C'est plusieurs fois moins cher que n'importe quel ordinateur portable de jeu ou console du marché.

Importance pour le marché

Cette nouvelle suscite un grand intérêt chez les joueurs et les passionnés de technologie. Étant donné le coût élevé des PC de jeu, de telles solutions « custom » peuvent être idéales pour le gaming à petit budget. Ce système, qui surpasse des appareils comme les Steam Machine, est également une option intéressante pour les amateurs d'e-sport.

Cependant, il convient de noter que le déverrouillage complet n'est pas garanti pour chaque carte. Cela dépend en grande partie de la qualité de fabrication de la puce et de la chance. Néanmoins, même en mode standard, l'AMD BC-250 offre des performances élevées par rapport à son prix. Ces cartes sont actuellement disponibles à la commande via des plateformes de vente en ligne internationales.