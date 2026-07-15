Pourquoi l'équipe de France a-t-elle craqué ? La soirée douloureuse de 3 stars

Jusqu'aux demi-finales de la Coupe du Monde 2026, la France était considérée comme l'une des équipes les plus fortes du tournoi. Mais la défaite 0-2 face à l'Espagne a mis en lumière les points les plus faibles de l'équipe de Didier Deschamps.

Le finaliste attendu s'est arrêté en chemin

Beaucoup attendaient de la France qu'elle atteigne sa troisième finale de Coupe du Monde consécutive. L'effectif comptait des noms comme Mbappé, Dembélé, Olise, Barcola et Tchouaméni.

Cependant, face à l'Espagne, les « Bleus » n'ont pas pu montrer leur force habituelle. L'équipe a souffert d'un manque de tranchant en attaque, de rythme au milieu de terrain et de confiance en défense.

L'Espagne, quant à elle, a exécuté son plan avec sang-froid : elle a d'abord ouvert le score sur penalty, puis a scellé sa qualification pour la finale grâce au but de Pedro Porro.

Olise a disparu : 3,0 points

Avant le tournoi, Michael Olise était considéré comme l'une des armes les plus créatives de la France. Il était décrit comme un joueur capable de percer la défense adverse par ses actions individuelles.

Mais lors du match contre l'Espagne, il a été presque invisible.

Olise n'a pas réussi de dribbles efficaces, et de nombreuses attaques se sont terminées par ses pertes de balle. Bien qu'il semble avoir fait deux passes importantes, elles n'étaient pas assez dangereuses pour changer le cours du match.

Joueur Note Problème principal Michael Olise 3,0 pas de dribbles, trop de pertes de balle Kylian Mbappé 3,0 activé trop tard, tirs inefficaces Ousmane Dembélé 3,0 entrée en jeu trop tardive Lucas Digne 3,0 erreur décisive sur le penalty

L'exemple d'Olise a révélé le grand problème de la France : quand les leaders ne sont pas dans leur match, l'équipe se retrouve automatiquement en difficulté.

Mbappé et Dembélé : un réveil tardif

Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé étaient les principaux espoirs de l'attaque française. Mais en demi-finale, l'étincelle attendue n'a pas eu lieu.

Mbappé ne s'est presque pas montré durant la première mi-temps et le début de la seconde. Il a perdu beaucoup de duels, et lorsqu'il s'est activé plus tard, la précipitation a affecté ses décisions.

Il a tenté 6 dribbles, mais la plupart ont été infructueux. Ses tirs n'ont pas non plus représenté une menace sérieuse pour le but adverse.

Dembélé, quant à lui, a semblé entrer dans le match beaucoup trop tard. Il n'a créé une ou deux situations que dans le temps additionnel, mais à ce moment-là, l'Espagne contrôlait déjà le match.

L'erreur de Digne a fait basculer le match

La France a mal joué, mais le scénario aurait pu être différent. L'erreur de Lucas Digne au milieu de la première mi-temps a offert une grande opportunité à l'Espagne.

Après une passe imprécise de Cucurella, Digne aurait dû dégager le ballon en sécurité. Mais il a mal évalué la situation et a commis une faute sur Lamine Yamal.

L'arbitre a sifflé penalty. Oyarzabal a su profiter de l'occasion.

Cet épisode est devenu le tournant du match. La France a été menée au score, et l'Espagne est entrée dans son scénario préféré : contrôle du ballon, patience et forcer l'adversaire à se découvrir.

Pourquoi l'équipe de Deschamps ne s'est-elle pas libérée ?

Le gros problème de la France était qu'il y avait beaucoup de stars, mais aucun rythme collectif dans le jeu.

Mbappé a joué en solo, Dembélé s'est activé tardivement, et Olise a disparu sous la pression espagnole. Au milieu, la France a également eu du mal à faire avancer le ballon rapidement et précisément.

L'Espagne, au contraire, a joué collectivement. Ce n'est pas un joueur, mais tout un système qui a fonctionné.

En quoi l'Espagne a-t-elle été supérieure ?

La victoire de l'Espagne ne s'explique pas seulement par les buts, mais aussi par la qualité de la gestion du match.

L'équipe de Luis de la Fuente a montré qu'elle avait bien étudié les armes principales de la France. Ils n'ont pas laissé d'espace à Mbappé, n'ont pas laissé Dembélé en un contre un sur l'aile, et ont maintenu Olise sous pression constante.

Les points forts de l'Espagne :

• contrôle du ballon au milieu de terrain ;

• discipline défensive ;

• ne pas laisser d'espace aux stars françaises ;

• garder son sang-froid après le penalty ;

• porter le coup fatal au bon moment via Pedro Porro.

Dans cette demi-finale, l'Espagne a semblé être une équipe non seulement plus forte, mais aussi plus mature.

Une conclusion douloureuse pour la France

La France peut être une équipe remplie de stars. Mais en demi-finale, cela n'a pas suffi.

Sur le terrain, aucun des leaders n'a pu sauver l'équipe. Olise a disparu, Dembélé s'est réveillé trop tard, Mbappé n'a pas été efficace, et Digne a commis une erreur décisive.

Dans de tels matchs, ce ne sont pas les noms qui décident, mais les décisions. L'Espagne a pris les bonnes décisions. La France, elle, est restée dans l'ombre de ses propres stars.

Maintenant, la question tourne autour de Deschamps

La France n'a pas atteint la finale, et après cette défaite, les décisions de Didier Deschamps seront naturellement débattues.

Pourquoi l'attaque n'a-t-elle pas fonctionné ? Pourquoi des conditions favorables n'ont-elles pas été créées pour Mbappé et Dembélé ? Pourquoi Olise n'a-t-il pas pu se montrer ? Pourquoi la sécurité n'a-t-elle pas été assurée sur le côté de Digne ?

Ces questions seront certainement beaucoup débattues dans le football français dans les jours à venir.

L'Espagne, elle, est en finale. Pour la France, cette demi-finale a montré une vérité douloureuse : avoir des stars ne garantit pas une place en finale.

Selon vous, qui est le principal responsable de la défaite de la France : les joueurs, le plan de Deschamps ou la force de l'Espagne ?