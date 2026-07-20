Chelsea réalise l'un des transferts les plus chers de l'histoire du football féminin

Le club londonien de Chelsea a conclu une nouvelle transaction retentissante sur le marché des transferts du football féminin. L'attaquante de l'équipe de France, Melvine Malard, a quitté Manchester United pour rejoindre les « Blues ». Ce transfert est entré dans l'histoire non seulement comme un accord entre deux clubs rivaux, mais aussi comme une vente record pour Manchester United. L'équipe dirigée par Sonia Bompastor démontre ses ambitions avant la nouvelle saison en renforçant sa ligne d'attaque. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Les détails financiers du transfert ont attiré l'attention des experts. Selon Goal.com, Chelsea a déboursé au moins 750 000 livres sterling (environ 1 million de dollars) pour la joueuse de 26 ans. Avec divers bonus, cette somme pourrait atteindre 1 million de livres sterling. Ce chiffre fait de Melvine Malard la 11e joueuse la plus chère de l'histoire du football féminin. La joueuse a signé un contrat de quatre ans avec le club londonien.

Vieilles connaissances et nouveaux objectifs

Le rôle de la nouvelle entraîneuse de l'équipe, Sonia Bompastor, a été déterminant dans le transfert de Melvine Malard à Chelsea. Elles ont travaillé ensemble auparavant au club français de l'Olympique Lyonnais. Bompastor avait repéré Malard alors qu'elle n'avait que 14 ans, l'aidant à faire ses débuts dans le football de haut niveau. La confiance mutuelle entre l'entraîneuse et la joueuse a facilité la réalisation rapide de ce transfert.

« Je suis très heureuse car j'avais un plan pour ma vie et ma carrière, et Chelsea en faisait partie. C'est un grand club et j'ai hâte de commencer. J'ai joué plusieurs fois contre Chelsea et j'ai toujours perdu, donc je sais que l'équipe possède des joueuses fortes. Je connais Sonia depuis mes 14 ans, c'est merveilleux de retravailler avec elle », déclare Malard lors de sa première interview.

Pour Chelsea, ce transfert était devenu une nécessité. Le départ de l'attaquante vedette Sam Kerr et d'autres leaders a créé un vide dans la ligne d'attaque. Melvine Malard possède la capacité de jouer non seulement comme ailière, mais aussi comme avant-centre, ce qui offre une flexibilité tactique à l'entraîneuse.

Bien qu'il soit difficile pour Manchester United de perdre l'une de ses meilleures joueuses au profit d'un rival, la somme record proposée semble avoir satisfait le club. Malard affichait des performances constantes avec les « Red Devils » depuis 2023. Désormais, elle aura l'opportunité de démontrer son talent dans l'atmosphère unique de Stamford Bridge.

Ce transfert montre à quel point la concurrence s'intensifie dans la Women's Super League anglaise. Alors que Chelsea continue de garnir son effectif de noms prestigieux, l'objectif du club est clairement de remporter non seulement le championnat national, mais aussi la Ligue des champions. L'arrivée de Malard devrait apporter un nouveau souffle et de l'expérience à l'équipe.