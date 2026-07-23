Neymar répond aux critiques : la star brésilienne au cœur d'une polémique à cause du poker

Neymar, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale du Brésil, a réagi pour la première fois aux critiques entourant son comportement. La participation du joueur à un tournoi de poker alors que son club, Santos, disputait un match important en Copa Sudamericana, a suscité une vive indignation parmi les fans et les experts. C'est ce que rapporte Goal.com. rapporte .

L'attaquant de 34 ans a publié une photo de lui autour d'une table de poker sur ses réseaux sociaux, accompagnée d'une courte légende : « La vie est une blague ». Par ce geste, Neymar a montré qu'il ne prêtait pas attention aux commentaires négatifs à son égard et qu'il était satisfait de sa situation actuelle. Selon Goal.com, cette action du joueur a provoqué un grand émoi au sein de la communauté du football brésilien.

Autorisation du club et explications de l'entraîneur

Alors que Santos s'imposait 4-1 à l'extérieur contre le club vénézuélien de l'Universidad Central, Neymar participait à une compétition de poker à São Paulo. Bien que beaucoup aient considéré cela comme un manque de respect envers l'équipe, la direction du club et le staff technique ont fait savoir qu'ils étaient au courant de la situation.

L'entraîneur principal de l'équipe, Cuca, a clarifié l'absence de Neymar lors de la conférence de presse d'après-match. Selon lui, le joueur n'ayant pas pris de vacances après la Coupe du Monde, il lui a été accordé du temps pour récupérer physiquement. L'entraîneur a préféré le laisser à la base pour le préparer aux prochains matchs cruciaux plutôt que de l'emmener dans un déplacement long et épuisant.

Fin de carrière internationale et nouvelle étape

Neymar avait récemment annoncé la fin de sa carrière avec l'équipe nationale du Brésil. Cette décision a été prise après la défaite surprise de la Seleção 2-1 contre la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. L'attaquant légendaire, auteur de 80 buts en 130 sélections, souhaite désormais se concentrer sur ses obligations en club.

Actuellement, le contrat entre Neymar et Santos court jusqu'en décembre. Pour l'équipe, qui occupe la 15e place du championnat brésilien, le leadership et les buts de Neymar sont indispensables. Les supporters attendent le retour de la star sur le terrain pour sortir l'équipe du bas du tableau.

Neymar devrait faire son retour ce week-end lors du match de Série A brésilienne contre Chapecoense. Ayant terminé son processus de récupération physique, l'attaquant devra renforcer la ligne offensive de son équipe et consolider le succès en phase de play-offs de la Copa Sudamericana.