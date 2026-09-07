Toyota retarde le lancement de son SUV tout électrique Highlander EV

Selon les informations relayées par Nikkei Asia, le géant automobile japonais Toyota a légèrement retardé le lancement de son tout nouveau SUV 100 % électrique, le Highlander EV. Initialement, ce grand véhicule familial devait être commercialisé mi-2026. Cependant, en raison du temps supplémentaire nécessaire aux ingénieurs pour finaliser les réglages et effectuer des tests approfondis, la sortie a été reportée à 2027. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Selon le nouveau calendrier, le Highlander EV devrait arriver chez les clients entre le milieu et la fin de l'année 2027. Le retard pourrait varier de 4 à 12 mois. Sur le marché automobile, de tels reports sont souvent effectués pour éviter les défauts techniques et garantir la qualité du produit. Toyota a choisi une approche prudente pour ne pas lancer un produit « inachevé » et préserver la réputation de la marque.

Spécifications techniques et attentes

Pour l'instant, les experts de Toyota ne révèlent pas les raisons techniques précises de ce retard. Néanmoins, il est clair que ce modèle occupe une place stratégique dans la transition électrique de l'entreprise. Après des années spécialisées dans les motorisations essence et hybrides, la marque japonaise a décidé de présenter son premier SUV tout électrique sous le nom emblématique de Highlander.

Selon les premières informations, le modèle Highlander EV sera proposé en plusieurs variantes. La version de base, équipée de roues motrices avant, devrait offrir une autonomie d'environ 462 kilomètres. Pour la version haut de gamme dotée d'une batterie de plus grande capacité, ce chiffre devrait dépasser les 515 kilomètres.

Impact sur le marché et perspectives

Cependant, d'autres paramètres techniques cruciaux, tels que la capacité exacte des batteries, la puissance des moteurs électriques et la vitesse de charge rapide, restent confidentiels. La société n'a pas non plus annoncé le prix estimé de ce nouveau SUV phare à trois rangées de sièges. Cela signifie que la période d'attente pour les passionnés d'automobile sera prolongée.

Selon les experts, Toyota cherche à éviter toute erreur sur un marché des véhicules électriques de plus en plus concurrentiel. Étant donné la forte demande pour les grands SUV à trois rangées, il est crucial de perfectionner chaque détail du véhicule. En conséquence, les clients devront patienter quelques mois de plus que prévu, la date officielle de début des ventes devant être annoncée dans un avenir proche.