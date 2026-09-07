Tim Cook recevra 47 millions de dollars pour son nouveau poste chez Apple

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Tim Cook recevra 47 millions de dollars pour son nouveau poste chez Apple

Il a été révélé que la rémunération financière de Tim Cook, qui a dirigé Apple pendant 15 ans et a quitté son poste de PDG le 1er septembre, ne sera pas très différente de celle de son successeur, John Ternus. Selon les informations diffusées par l'agence Bloomberg, en tant que nouveau président du conseil d'administration, Tim Cook recevra une rémunération cible d'environ 47 millions de dollars pour l'exercice fiscal 2027. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les documents officiels déposés auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) des États-Unis, John Ternus a officiellement pris ses fonctions de PDG d'Apple le 1er septembre 2026. Ces documents révèlent la structure des revenus futurs des deux dirigeants, selon laquelle la rémunération cible totale de Ternus s'élèvera à environ 58 millions de dollars. Cette somme comprend 3 millions de dollars de salaire annuel de base, les 55 millions restants étant constitués d'actions. Il a également reçu un paquet d'actions unique de 2,5 millions de dollars pour l'exercice fiscal incomplet de 2026.

Le nouveau statut et les revenus de Tim Cook

De son côté, le salaire de base de Tim Cook, qui occupera le poste de président exécutif, passera de 3 millions à 2 millions de dollars. Cependant, grâce à l'ajout d'un paquet d'actions cible de 45 millions de dollars, sa rémunération totale pour 2027 devrait atteindre 47 millions de dollars. À titre de comparaison, Cook avait gagné 74,3 millions de dollars en tant que PDG en 2025.

Le chroniqueur de Bloomberg, Mark Gurman, souligne qu'un tel paquet financier pour Tim Cook est étonnamment élevé, même pour une entreprise géante comme Apple. Par exemple, l'ancien président du conseil d'administration, Art Levinson, a reçu moins de 560 000 dollars l'année dernière car il n'exerçait pas de fonctions exécutives. Le maintien des revenus élevés de Cook s'explique par le fait qu'il reste impliqué dans la gestion active.

Changements de direction et tâches stratégiques

Selon les experts, un tel paquet financier indique que Tim Cook n'a pas complètement quitté l'agenda opérationnel. Mark Gurman rapporte qu'il continuera à gérer des domaines cruciaux pour l'entreprise, tels que les relations avec les gouvernements américain et chinois, ainsi que l'approvisionnement en puces mémoire. Cook libérera son bureau au sein du complexe Apple Park pour le nouveau PDG et déménagera dans un autre bureau.

Parallèlement, le nouveau PDG John Ternus commence à restructurer l'entreprise selon sa propre vision. Selon Bloomberg, il a l'intention d'accélérer le processus de création de produits, bien que des changements significatifs dans la culture et la structure d'entreprise puissent prendre un certain temps. Dans un message adressé aux employés, Tim Cook a souligné qu'il resterait président pendant une longue période et qu'Apple demeurerait sa priorité absolue.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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