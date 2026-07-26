Arda Güler se confie sur José Mourinho : « C'est une grande opportunité »

Alors qu'une nouvelle ère débute au Real Madrid sous la direction de José Mourinho, Arda Güler a partagé ses premières impressions. Le milieu de terrain turc a qualifié le technicien portugais de « légende », mais ses propos contiennent, au-delà de l'admiration, un signal important : il faut assimiler rapidement chaque exigence pour obtenir une place dans l'effectif pour la nouvelle saison.

« Travailler avec Mourinho est une opportunité incroyable »

Arda Güler s'est confié à RM Play après ses premiers entraînements lors de la pré-saison. Il a exprimé sa satisfaction de travailler avec le nouvel entraîneur et son staff.

« Travailler avec une légende comme Mourinho est une grande opportunité pour moi. Lui et son staff expliquent tout très clairement. En dehors du terrain, ce sont aussi des personnes très chaleureuses. »

Güler souligne que le staff technique transmet clairement ses attentes aux joueurs. Cela joue un rôle crucial pour s'adapter plus rapidement au nouveau système tactique.

Quelle est la tâche principale actuelle ?

Le joueur turc a indiqué que la préparation d'avant-saison se concentre avant tout sur la remise en forme physique. Cependant, il a insisté sur le fait que se contenter de suivre les charges de travail ne suffit pas.

« En cette période, le plus important est de travailler sur la condition physique. En même temps, il faut écouter et apprendre ce que Mourinho exige de nous. »

Ces mots montrent que la concurrence au Real ne se réglera plus uniquement par le talent technique. Les joueurs doivent également s'adapter rapidement aux consignes tactiques, aux exigences de discipline et au rythme de jeu du nouvel entraîneur.

Güler a commencé le stage plus tard que les autres

La préparation d'avant-saison du Real a débuté le 13 juillet. Cependant, Güler, qui a participé à la Coupe du Monde 2026, a rejoint l'équipe le 20 juillet après ses vacances.

Après avoir passé ses examens médicaux, il a participé le jour même à ses premiers entraînements sous la houlette de Mourinho. C'est pourquoi l'une des tâches les plus importantes pour le joueur est désormais de rattraper le niveau de préparation physique de ses coéquipiers.

Qu'est-ce que Mourinho peut attendre de Güler ?

Arda Güler se distingue par sa conduite de balle, sa capacité à délivrer la dernière passe et sa frappe de loin. Mais dans le système de Mourinho, le talent ne garantit pas une place de titulaire.

Le milieu turc devra, pour la nouvelle saison :

être actif dans le repli défensif ;

participer au pressing après la perte du ballon ;

maintenir une discipline tactique ;

être capable d'évoluer à plusieurs postes offensifs.

Il a été rapporté que lors des premiers matchs à huis clos de la pré-saison, Mourinho a testé un système en 4-2-3-1. Dans ce schéma, Güler pourrait évoluer en tant que milieu offensif central ou sur l'aile droite. Mais ce n'est pas encore une décision tactique officielle et figée.

« Je veux tout gagner »

Ce sera la quatrième saison de Güler au Real. Le joueur a souligné qu'il a beaucoup appris durant son passage à Madrid, mais que son enthousiasme du premier jour reste intact.

« J'ai beaucoup appris et progressé, mais ma passion n'a jamais changé. Comme au premier jour, je veux tout gagner et rendre les supporters madrilènes heureux. »

Cette déclaration signifie que Güler voit l'ère du nouvel entraîneur comme une opportunité de renforcer davantage sa position.

Le retour de Mourinho à Madrid

Le Real a officiellement annoncé la nomination de José Mourinho comme entraîneur principal le 11 juin. Un contrat a été signé avec le technicien portugais jusqu'au 30 juin 2029, et il a pris ses fonctions le 13 juillet.

Mourinho avait déjà dirigé les Madrilènes entre 2010 et 2013. À cette époque, l'équipe avait remporté la Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe.

Une saison décisive approche pour Güler

Le talent d'Arda Güler ne fait aucun doute, mais au Real, chaque saison est un nouvel examen. Il doit désormais non seulement montrer son talent, mais aussi prouver qu'il peut s'adapter aux exigences strictes et au système tactique de Mourinho.

La première impression est positive : le joueur est prêt à écouter, à apprendre et à se renforcer physiquement. Mais la réponse réelle viendra avec le début de la saison : Güler deviendra-t-il une figure clé de l'équipe de Mourinho ou la forte concurrence le forcera-t-elle à attendre encore ?