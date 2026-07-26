Guskov après son combat d'hier : « Le capitaine de l'Ouzbékistan ne capitule jamais »

Bogdan Guskov s'est incliné lors de l'un des plus grands combats de sa carrière face à l'ancien champion de l'UFC Magomed Ankalaev. Mais à Abou Dabi, peu de temps après sa défaite, le représentant de l'Ouzbékistan a adressé un message bref mais ferme à ses fans.

« Le capitaine de l'Ouzbékistan ne capitule jamais »

Guskov a accepté le résultat du combat sur les réseaux sociaux sans chercher d'excuses ni faire de longs commentaires. Malgré la défaite, il a souligné qu'il reviendrait dans l'octogone.

« Bonjour à tous, les amis. C'est ainsi que cela s'est passé aujourd'hui. Mais je vous le dis clairement : le “capitaine de l'Ouzbékistan” ne capitule jamais. À bientôt. »

Ces mots du combattant ont montré que, même après la défaite, il ne renoncera pas à son objectif. Le message de Guskov ne mentionnait ni son prochain adversaire ni la date de son retour dans l'octogone.

Ankalaev a conclu le combat dans le dernier round

L'événement UFC Fight Night s'est déroulé le 25 juillet à l'Etihad Arena d'Abou Dabi. Lors du combat phare de la catégorie des mi-lourds, Guskov est entré dans l'octogone face au leader du classement et ancien champion Magomed Ankalaev.

Au cinquième round, Ankalaev a amené son adversaire au sol et a enchaîné une série de frappes. L'arbitre a arrêté le combat après 2 minutes et 41 secondes, annonçant la victoire par KO technique du combattant russe.

Guskov avait accepté ce grand combat au pied levé

L'athlète ouzbèke ne devait initialement pas affronter Ankalaev lors de cet événement. Après le forfait sur blessure de Khalil Rountree, l'adversaire initialement prévu pour l'ancien champion, Guskov l'a remplacé.

Il a accepté la proposition à seulement deux semaines du combat. Ainsi, Guskov a participé pour la première fois au combat principal d'un événement de l'UFC, disputant un duel de cinq rounds contre le numéro un de la division. Avant le combat, l'UFC l'avait présenté comme le représentant le mieux classé de l'Ouzbékistan.

Une courte préparation, un format en cinq rounds et un ancien champion : Guskov a fait face en une seule nuit à l'un des tests les plus durs de sa carrière.

Fin de la série de victoires

Suite à sa défaite contre Ankalaev, le bilan professionnel de Bogdan Guskov en MMA est de 18 victoires, 4 défaites et 1 match nul. Son bilan à l'UFC s'élève désormais à 4 victoires, 2 défaites et 1 nul.

Les 18 victoires professionnelles de Guskov ont toutes été remportées avant la limite :

15 par KO ;

3 par soumission ;

13 victoires dès le premier round.

Ces chiffres font de lui l'un des finisseurs les plus dangereux de la catégorie des mi-lourds.

Que réserve l'avenir à Guskov ?

Le combat contre Ankalaev a freiné la progression rapide de Guskov vers le titre. Cependant, avoir tenu jusqu'au cinquième round face au numéro un de la division lors d'un combat accepté en short notice signifie que sa position au classement ne sera probablement pas totalement effacée.

Son prochain adversaire n'est pas encore connu. Le scénario le plus logique serait que Guskov revienne dans l'octogone contre un adversaire proche de lui au classement pour tenter de renouer avec la victoire.

Il n'y a pas eu de victoire à Abou Dabi, mais le message de Guskov est clair : cette histoire ne s'arrête pas là. Ses deux mots, « À bientôt », résonnent désormais comme une promesse jusqu'à son prochain combat.