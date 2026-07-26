Eddie Howe exprime ses inquiétudes concernant le transfert de Bruno Guimarães

L'entraîneur de Newcastle United, Eddie Howe, s'est exprimé ouvertement pour la première fois sur les incertitudes concernant l'avenir du capitaine et milieu de terrain vedette de l'équipe, Bruno Guimarães. Alors que les rumeurs d'un transfert du joueur brésilien vers le club londonien d'Arsenal se sont intensifiées ces dernières semaines, la déclaration de l'entraîneur a attiré l'attention des supporters et des experts. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à Sky Sports, Eddie Howe a admis qu'il ne pouvait pas donner de garantie certaine quant au maintien ou au départ du joueur du club. Selon lui, les négociations de transfert échappent au contrôle direct de l'entraîneur. Cela constitue un signal alarmant pour les supporters de Newcastle United, indiquant une forte probabilité de faire leurs adieux à l'une des principales stars de l'équipe.

L'intérêt d'Arsenal et les difficultés du transfert

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a fait de Bruno Guimarães sa cible principale afin de renforcer son milieu de terrain. Cependant, des désaccords sur le montant du transfert empêchent pour l'instant la finalisation de l'accord. Newcastle United n'a pas l'intention de brader son leader, ce qui complique considérablement les négociations.

Eddie Howe a souligné que ses relations personnelles avec le joueur étaient excellentes. "Nous avons beaucoup discuté avec Bruno, avant et après la Coupe du monde. Ce n'est pas seulement un joueur extraordinaire, c'est aussi une personne formidable. Nos conversations restent privées, mais d'autres peuvent spéculer sur son avenir", a ajouté l'entraîneur.

Des pertes douloureuses pour Newcastle

Le mercato actuel s'avère beaucoup plus difficile que prévu pour Newcastle United. L'équipe a déjà perdu plusieurs joueurs clés. Notamment, Sandro Tonali a rejoint Tottenham Hotspur et Anthony Gordon a signé au FC Barcelone. Auparavant, le départ d'Alexander Isak vers Liverpool avait également porté un coup dur au potentiel de l'équipe.

"Nous ne voulons pas perdre nos meilleurs joueurs, c'est un fait indéniable. Perdre deux titulaires a été très douloureux pour nous. Cet été reste l'une des périodes les plus difficiles de ma carrière d'entraîneur", n'a pas caché Eddie Howe. L'entraîneur a indiqué qu'il faisait de son mieux pour préparer l'équipe à la nouvelle saison et amener l'effectif à un niveau optimal.

À l'approche du début de la nouvelle saison de Premier League, les développements autour de Bruno Guimarães auront sans aucun doute un impact direct sur les futurs résultats de Newcastle United. Si Arsenal finalise le transfert, les Magpies devront reconstruire entièrement leur entrejeu.