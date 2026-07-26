7:0 et titre : les filles de l'Ouzbékistan triomphent en CAFA

L'équipe féminine U-20 de l'Ouzbékistan a conclu le championnat CAFA au Tadjikistan par une véritable fête du football. Les protégées de Victoria Sirota ont inscrit sept buts sans réponse contre les hôtes lors du match décisif, Asie centraledevenant ainsi l'équipe la plus forte de la région.

Avec 7 points récoltés en trois matches et une large victoire lors de la dernière journée, l'Ouzbékistan a remporté le trophée suprême du Championnat féminin U-20 CAFA 2026.

La victoire était impérative pour le titre

Le tournoi, qui s'est déroulé du 21 au 25 juillet dans la ville tadjike de Hissar, a réuni les sélections féminines U-20 de l'Ouzbékistan, du Tadjikistan, de l'Iran et du Kirghizistan. Organisé sous un format de mini-championnat, chaque équipe a disputé trois rencontres.

Avant la dernière journée, le sort du championnat restait incertain. Ainsi, l'affrontement face au Tadjikistan s'est transformé non pas en simple match, mais en une véritable finale décisive pour l'ensemble du tournoi.

Les joueuses ouzbèkes ont non seulement résisté à la pression, mais n'ont pratiquement laissé aucune chance à leur adversaire sur le terrain.

Sept buts, un clean sheet et le titre : la sélection a livré sa meilleure prestation dans le match couperet.

Le doublé d'Alixonova consolide l'avantage

Le score a été ouvert à la 21e minute de la rencontre. Nargiza Mamataliyeva a trompé la gardienne adverse pour placer l'Ouzbékistan en tête.

Peu de temps après, Shahzoda Alixonova est entrée en scène. Elle a marqué deux buts coup sur coup aux 32e et 37e minutes, creusant l'écart pour son équipe.

À la 39e minute, la capitaine Shahnoza Dekanboyeva a également inscrit son nom au tableau d'affichage. Ainsi, l'Ouzbékistan menait déjà 4:0 dès la première mi-temps, faisant un grand pas vers le titre.

Les attaques n'ont pas faibli en seconde période

Malgré leur nette avance, les protégées de Victoria Sirota n'ont pas baissé de rythme après la pause.

À la 42e minute, à la suite d'un corner, Sevinch G‘ulomova a inscrit le cinquième but. À la 52e minute, Yodgora Yusupova a transformé un penalty avec sang-froid pour porter le score à 6:0.

Le point final de la rencontre a été posé à la 78e minute par Maria Daxova — 7:0.

Buts :

Nargiza Mamataliyeva — 21e min ;

Shahzoda Alixonova — 32e et 37e min ;

Shahnoza Dekanboyeva — 39e min ;

Sevinch G‘ulomova — 42e min ;

Yodgora Yusupova — 52e min (s.p.) ;

Maria Daxova — 78e min.

7 points en trois matches et un titre mérité

L'équipe féminine U-20 de l'Ouzbékistan a terminé le tournoi invaincue, accumulant 7 points en trois matches. Ce résultat lui a offert la première place du classement et le titre de championne de la CAFA.

Le fait le plus marquant de cette large victoire est que les buts n'ont pas été l'œuvre d'une seule joueuse, mais de six butmatrices différentes. Cela démontre que l'attaque de l'équipe ne dépend pas d'un seul leader et que le danger peut venir de partout.

Plus particulièrement lors de ce match décisif :

la capitaine a assumé ses responsabilités en marquant ;

les coups de pied arrêtés ont été parfaitement exploités ;

le penalty a été transformé avec assurance ;

la défense n'a concédé le moindre but.

Cette victoire est bien plus qu'un simple trophée

Ce sacre en CAFA a offert aux jeunes footballeuses une précieuse expérience internationale, l'opportunité de jouer sous pression et de ressentir la responsabilité des grands rendez-vous.

Désormais, l'objectif principal sera de prolonger ces performances lors des prochaines échéances continentales. Car dans le football de jeunes, remporter un trophée est important, mais préparer la nouvelle génération pour l'équipe nationale l'est encore plus.

Les filles de l'Ouzbékistan ne rentrent pas seulement du Tadjikistan avec le trophée de championnes. En infligeant sept buts à leurs adversaires, elles ont clairement démontré qui règne en maître dans la région.