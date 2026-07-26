Connu dans le monde du football sous le surnom de « The Special One », José Mourinho s'est toujours distingué par son caractère complexe et sa volonté de tout faire pour gagner. Formé au Real Madrid et actuellement attaquant de Getafe, Borja Mayoral s'est confié au journal MARCA sur sa période passée sous la houlette du technicien portugais. Ayant côtoyé Mourinho à la Roma, l'attaquant a évoqué non seulement les aspects positifs, mais aussi la dureté du vestiaire de l'entraîneur, selon Goal.com. rapporte .

Selon Mayoral, les séances d'entraînement de Mourinho se distinguent par leur singularité par rapport aux autres entraîneurs. Bien que l'attaquant n'ait pas toujours été titulaire indiscutable à la Roma, il a souligné avoir pris beaucoup de plaisir dans le travail quotidien. Les entraînements étaient généralement courts — de 45 minutes à une heure —, mais caractérisés par une intensité extrêmement élevée et un travail constant avec le ballon.

L'intolérance à la défaite et la tension dans le vestiaire

Derrière les succès de Mourinho se cache son refus total de la défaite. Selon Goal.com, cet aspect précis peut avoir un impact négatif sur l'ambiance au sein de l'équipe. En évoquant le comportement de l'entraîneur après les défaites, Mayoral n'a pas caché que certaines de ses paroles dans le vestiaire avaient profondément touché les joueurs.

« Ce qui ne me plaisait pas, c'était son incapacité à accepter la défaite. Une fois le match perdu, il tenait des propos dénigrants dans le vestiaire. Cela s'adressait non seulement à moi, mais aussi à d'autres coéquipiers. Je comprends que c'est quelqu'un d'extrêmement compétitif et qu'on peut dire n'importe quoi sous le coup de l'émotion, mais le respect d'une personne doit toujours primer sur tout », déclare l'attaquant espagnol.

Malgré cela, Mourinho sait également nouer des relations étroites avec ses joueurs. D'après Mayoral, le « Special One » échangeait fréquemment avec les footballeurs ayant un passif au Real Madrid, exprimant son estime pour leur parcours. L'attaquant se souvient avec gratitude que l'entraîneur avait eu des mots chaleureux à son égard lors des conférences de presse et avait reconnu son travail.

L'héritage de Mourinho et sa situation actuelle

Au cours de sa carrière, José Mourinho a remporté deux Ligues des champions et a triomphé dans les championnats d'Espagne, d'Angleterre, d'Italie et du Portugal. Sa victoire avec la Roma en Ligue Europa Conférence restera l'une des pages les plus importantes de l'histoire du club. Actuellement à la tête du club turc de Fenerbahçe, le technicien continue d'attirer l'attention par ses déclarations fracassantes et sa soif insatiable de victoires.

Le style de Mourinho est également bien familier aux supporters de football ouzbeks. Les équipes qu'il a dirigées, notamment des clubs comme le Real Madrid et Chelsea, comptent une immense base de fans dans le pays. Ces révélations de Mayoral mettent une fois de plus en lumière la manière dont l'un des plus grands entraîneurs du football moderne gère son équipe et révèlent les facettes contradictoires de son caractère.