Le défenseur de Tottenham, Micky van de Ven, a partagé ses réflexions sur la nouvelle stratégie du club sur le marché des transferts et les changements survenus pendant cette période de transition. Dans une interview accordée à BBC Sport lors du stage de pré-saison à Sydney, en Australie, le footballeur néerlandais a reconnu que les résultats de l'équipe lors de la saison dernière avaient été décevants, tout en soulignant que le solide soutien financier de la direction du club avait un impact positif sur le moral des joueurs. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Pour rappel, Tottenham a vécu une fin de saison difficile, frôlant la relégation et terminant le championnat à la 17e place pour la deuxième année consécutive. Après une période aussi stressante et difficile, la direction du club a décidé de renouveler en profondeur l'effectif. Selon le défenseur, les performances de la saison dernière ne correspondaient en rien au standing du club, et tout cela appartient désormais au passé pour laisser place à un nouveau chapitre.

Une nouvelle ère sous la houlette de Roberto De Zerbi

Nommé entraîneur de Tottenham fin mars de cette année, Roberto De Zerbi a insufflé un nouveau souffle à l'équipe grâce à son style tactique offensif et basé sur la possession de balle. Contrairement à l'approche pragmatique des entraîneurs précédents, le technicien italien exige un jeu plus attrayant et dynamique sur le terrain. Cela a grandement stimulé des joueurs qui avaient perdu confiance après une saison éprouvante.

Micky van de Ven a souligné que l'énergie positive et la philosophie de jeu apportées par De Zerbi aux entraînements étaient indispensables à l'équipe. Le défenseur a tenu à saluer l'enthousiasme du nouvel entraîneur lors des séances d'entraînement et son approche avec chaque joueur, ce qui a complètement transformé l'ambiance générale au sein du groupe.

Des transferts records et un effectif renforcé

Selon Goal.com et BBC Sport, les efforts de la direction de Tottenham pour concrétiser les idées de Roberto De Zerbi ont été soutenus par des investissements records. Les Londoniens ont battu leur record de transferts à deux reprises en peu de temps, renforçant leur effectif avec plusieurs joueurs de star :

Matheus Fernandes a été recruté en provenance de West Ham pour 85 millions de livres sterling ;

Sandro Tonali a rejoint l'équipe en provenance de Newcastle United pour une somme record de 100 millions de livres sterling ;

Le défenseur néerlandais Yan Paul van Hecke a été amené de Brighton pour 52 millions de livres sterling ;

De plus, des joueurs expérimentés tels qu'Andrew Robertson, Marcos Senesi et Martin Dúbravka ont renforcé l'équipe en tant d'agents libres.

L'investissement massif de 237 millions de livres sterling réalisé par le club témoigne du sérieux des ambitions de l'équipe pour la nouvelle saison. Pour Micky van de Ven, les nouveaux arrivants se sont très rapidement adaptés à l'équipe et ont encore amélioré l'ambiance générale.

Durant le stage à Sydney, une excellente complicité est perceptible entre les nouvelles recrues et les joueurs expérimentés. Le footballeur a noté que toutes les difficultés étaient désormais derrière eux et que l'équipe était prête à offrir un jeu digne de ce nom à ses supporters lors de la nouvelle saison.