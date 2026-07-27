Après la Coupe du Monde 2026, le mercato estival est entré dans sa phase la plus intense et, à quelques jours du début de la nouvelle saison, les clubs ont entamé des démarches pour renforcer leurs effectifs. Selon ixbt.com, plusieurs joueurs vedettes sont au centre de l'attention sur le marché des transferts cette année. En particulier, les rumeurs concernant des noms tels que le Brésilien Vinicius Junior, l'Argentin Julian Alvarez et l'Espagnol Rodri deviennent l'un des événements les plus importants de la saison estivale. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'aspect le plus intéressant du mercato actuel est que chacun de ces accords affecte également le destin d'autres joueurs, provoquant une réaction en chaîne unique : l'effet domino. Dans ce processus, les actions du Real Madrid pourraient ouvrir la porte à des opportunités inattendues pour d'autres grands clubs européens, notamment Barcelone, Arsenal et Manchester United.

Les plans des Madrilènes et l'avenir de Vinicius Junior

Selon la source, la star du RB Leipzig, Yan Diomande, est très proche de rejoindre le Real Madrid. Le talentueux joueur ivoirien devrait renforcer davantage l'attaque du club merengue. Ce transfert majeur pourrait à son tour obliger l'équipe madrilène à reconsidérer l'avenir de Vinicius Junior.

L'ailier brésilien n'a pas encore signé de nouveau contrat avec le club et reste actuellement dans le collimateur d'Arsenal. Si les parties ne parviennent pas à un accord pour prolonger le contrat, il est supposé que Vinicius pourrait être sur le point de rejoindre les Gunners avant la fermeture du mercato estival.

Changements dans les plans des autres clubs

Le départ de Diomande de Leipzig pourrait non seulement affecter les affaires internes du Real Madrid, mais aussi compromettre sérieusement les plans de transfert de Barcelone. Les Catalans avaient l'intention de s'attacher les services de l'attaquant kosovar de Hoffenheim, Vedat Muriqi.

Cependant, étant donné que le club allemand a lié le sort de Muriqi à l'avenir du joueur ivoirien, cet accord en chaîne risque de contrecarrer les plans des Blaugrana pour renforcer leur secteur offensif. Selon les experts, les derniers jours du mercato estival s'annoncent extrêmement intenses et riches en rebondissements pour toutes les équipes.