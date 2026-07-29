Tottenham s'impose aux tirs au but contre Sydney en match de préparation

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Tottenham s'impose aux tirs au but contre Sydney en match de préparation

Dans le cadre de sa préparation estivale en Australie, Tottenham a affronter Sydney FC. Malgré un match nul 1:1 à l'issue du temps réglementaire, les hommes de Roberto De Zerbi se sont imposés 4:2 aux tirs au but, décrochant ainsi leur troisième victoire de l'été. Le moment le plus marquant de la rencontre a été le superbe coup franc inscrit par Mathys Tel. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Goal.com, l'attaquant de 21 ans a démontré tout son talent devant le public australien. À la 29e minute de jeu, Mathys Tel a ouvert le score d'un coup franc direct d'environ 25 mètres expédié dans la lucarne. Arrivé à Tottenham l'été dernier en provenance du Bayern Munich pour 30 millions de livres sterling, cette performance de l'attaquant renforce la concurrence au sein de l'attaque des Spurs.

Changements dans l'effectif et prudence

Pour ce déplacement à Sydney, l'entraîneur Roberto De Zerbi a choisi une approche prudente en laissant plusieurs cadres au repos afin d'éviter les risques physiques. Notamment, l'absence sur la pelouse de Matheus Fernandes, recrue estivale à 85 millions de livres sterling, a d'abord suscité des inquiétudes concernant une possible blessure parmi les supporters. Cependant, selon les informations diffusées, le milieu de terrain portugais a simplement été ménagé dans le cadre de la politique de rotation.

De plus, des joueurs expérimentés tels que James Maddison, Dominic Solanke et Micky van de Ven ont également manqué la rencontre. Néanmoins, l'une des bonnes nouvelles pour les supporters de Tottenham a été l'entrée en jeu de Sandro Tonali, recrue au prix record pour le club. L'ancien milieu de terrain de Newcastle est entré en cours de match pour engranger du temps de jeu.

Les moments décisifs de la séance de tirs au but

En seconde période, l'équipe de Sydney est parvenue à égaliser. Une erreur de Kota Takai, entré en jeu en cours de match pour Tottenham, a permis au ballon d'arriver jusqu'à Takahiro Sekine, qui a facilement conclu pour marquer. Cette bévue a conduit les deux équipes vers une séance de tirs au but.

Lors de la séance de tirs au but décisive, la nouvelle recrue Martin Dúbravka a réalisé un arrêt crucial pour sauver son équipe d'une situation délicate. Après l'intervention décisive de l'ancien gardien de Burnley, Dane Scarlett a transformé le penalty victorieux, offrants à Tottenham un succès final de 4:2.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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