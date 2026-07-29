Robert Lewandowski a refusé une offre de 200 millions d'euros en provenance d'Arabie saoudite

Il a été révélé que l'attaquant vedette Robert Lewandowski a refusé une offre financière fantastique de l'Arabie saoudite au cours de sa carrière, préférant rester au FC Barcelone. C'est ce qu'a souligné l'agent du joueur, Pini Zahavi. Dans une interview accordée au média SportoweFakty, Zahavi a révélé que l'expérimenté attaquant polonais s'était vu proposer un contrat de deux ans avec un salaire de 100 millions d'euros par an par un club du Moyen-Orient, selon Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, Lewandowski a renoncé à cette immense fortune pour finalement choisir de rejoindre le club américain de Chicago Fire. Cependant, lors de ses dernières années dans le club catalan, le joueur a tout simplement écarté l'opportunité de devenir l'un des sportifs les mieux payés de la planète. Son agent a expliqué simplement la raison pour laquelle il a refusé cette offre : le footballer voulait absolument jouer pour Barcelone.

Pourquoi l'Arabie saoudite avait-elle attiré l'attention ?

Fait intéressant, l'agent a admis que si Robert avait été contraint de quitter Barcelone, l'Arabie saoudite aurait pu être une priorité pour lui. La principale raison était liée à la logistique et au confort. Le faible décalage horaire entre Riyad et Varsovie ainsi que la distance plus proche de la Pologne par rapport aux États-Unis ont séduit l'attaquant.

Néanmoins, l'attaquant n'avait pas l'intention de quitter son équipe en milieu de saison. Pini Zahavi avait alors averti le joueur que cette offre pourrait perdre de sa valeur d'ici le mercato estival. En raison de l'évolution de la politique de dépenses des clubs saoudiens et de la complexité de la situation sur le marché, l'agent avait clairement expliqué la situation à son client.

Temps de jeu en club et décision finale

Malgré le désir du joueur de rester dans l'équipe, la direction et le staff technique de Barcelone n'ont pas pu lui garantir un temps de jeu régulier dans le onze titulaire. Selon Zahavi, le président du club Joan Laporta voulait que Robert reste, mais il n'intervient pas dans le travail des entraîneurs.

Hansi Flick et le directeur sportif Deco ont la priorité pour déterminer le onze de départ de l'équipe et n'ont pas pu promettre à l'attaquant polonais le temps de jeu qu'il demandait. Préférant le temps de jeu régulier et le rôle de figure clé de l'équipe à l'argent, Robert Lewandowski et ses représentants ont alors commencé à envisager d'autres options.