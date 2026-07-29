Les spécificités techniques complètes de la série de smartphones HMD Pulse2 ont été révélées

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Les spécificités techniques complètes de la série de smartphones HMD Pulse2 ont été révélées

Tous les détails techniques et la gamme de modèles de la nouvelle génération de smartphones HMD Pulse2 ont été publiés sur Internet. Selon Ixbt.com, bien que le processus de développement de ces appareils se soit achevé il y a un an, leur sortie sur le marché a été considérablement retardée en raison de coûts élevés et de divers complexités de production. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Actuellement, l'entreprise se prépare à proposer aux consommateurs trois versions différentes : le HMD Pulse2 de base, ainsi que les modèles Pulse2 Plus et le plus avancé Pulse2 Pro. Les informations divulguées par les initiés permettent d'évaluer à l'avance les capacités des nouveaux appareils.

Spécificités techniques et principales différences

Les trois smartphones de la nouvelle série reposent sur le même processeur Unisoc T615 et sont équipés de batteries d'une capacité de 5000 mAh, prenant en charge la charge de 20 W. De plus, il est prévu que les appareils fonctionnent sous Android 15 dès la sortie de la boîte et reçoivent des mises à jour ultérieures vers Android 16 et Android 17.

Les principales différences entre les appareils résident dans le taux de rafraîchissement de l'écran, la capacité de mémoire et les capacités de l'appareil photo :

  • HMD Pulse2 : Écran IPS HD+ de 6,67 pouces (90 Hz), caméra frontale de 8 MP, double caméra principale de 50 + 2 MP, 4 GB de RAM et jusqu'à 128 GB de stockage interne.
  • Pulse2 Plus : Écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, caméra frontale de 13 MP, 6 GB de RAM, le processeur et la batterie du modèle précédent étant conservés.
  • HMD Pulse2 Pro : Écran HD+ de 6,72 pouces (90 Hz), caméra frontale de 50 MP, caméra principale de 50 + 8 MP, jusqu'à 8 GB de RAM et jusqu'à 256 GB de stockage UFS 2.1.
Malgré les interruptions et les retards de production, la nouvelle gamme offre des caractéristiques répondant aux exigences modernes. Notamment, la batterie haute capacité et la garantie de mises à neufs logicielles à long terme attireront sans aucun doute l'attention des acheteurs.

Selon les experts, ces appareils conçus pour le segment budgétaire et de milieu de gamme devraient être compétitifs sur le marché. Bien que le fabricant n'ait pas encore annoncé la date officielle de présentation, il est supposé que la vente des smartphones commencera dans les prochains jours.

HMD Pulse2SmartphonesUnisocAndroid 15Technologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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