Spotify lance un mode spécial d'intelligence artificielle pour la course à pied

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Spotify lance un mode spécial d'intelligence artificielle pour la course à pied

La célèbre plateforme de streaming Spotify a présenté un nouveau mode de course pour rendre les entraînements physiques plus pratiques et agréables pour ses utilisateurs. Selon ixbt.com, cette fonction s'appuie sur les préférences personnelles de l'utilisateur et son rythme de course pour sélectionner automatiquement la musique adaptée aux différentes étapes de l'entraînement, ce qui en fait une nouveauté importante pour les amateurs de course. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Actuellement, le nouveau mode est exclusivement destiné aux abonnés Premium et se trouve dans la section Fitness Hub de l'application. Les utilisateurs ont la possibilité de choisir l'une des 25 options de presets prêtes à l'emploi selon leurs besoins. De plus, le système permet de sélectionner des orientations telles que la course par intervalles, la course à rythme régulier ou en pyramide lors de la définition du type d'entraînement.

Possibilité de personnalisation complète de la course

La nouvelle fonctionnalité présentée ne se limite pas à la simple lecture de musique. Les utilisateurs peuvent personnaliser entièrement la durée de l'entraînement, le nombre de battements par minute (BPM) et le genre musical qu'ils souhaitent écouter. En même temps, le mode de course est capable de générer des rappels vocaux et des signaux spéciaux pour les différentes étapes de l'entraînement.

Il est précisé que cette fonction s'appuie sur les capacités d'intelligence artificielle que Spotify teste depuis l'année dernière. Les représentants de l'entreprise ont souligné que les utilisateurs créent souvent des playlists à l'aide de l'IA pour leurs entraînements, et ce sont précisément ces observations qui ont inspiré la création du nouveau mode de course.

Contexte et conditions d'utilisation

Au début de cette année, Spotify avait présenté du contenu fitness spécial en partenariat avec le fabricant d'appareils de fitness Peloton. Cependant, l'annonce de ce nouveau mode intervient quelques mois après que l'application de fitness Strava a cessé l'intégration de Spotify dans sa fonction Record, ce qui lui confère une importance particulière.

Actuellement, la nouvelle fonction ne fonctionne qu'en anglais et est disponible depuis mercredi pour les utilisateurs iOS aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Irlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Suède. À l'avenir, il est prévu d'élargir encore la portée de ces fonctionnalités.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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