Huawei a présenté ses propres processeurs pour ordinateurs personnels

Le géant technologique chinois Huawei a fait un pas important vers l'indépendance technologique totale en présentant officiellement ses tout premiers processeurs conçus pour les ordinateurs personnels : les modèles Kirin XE90 et Kirin X90 Plus. Selon Ixbt.com, ces nouvelles puces devraient devenir la base des futurs ordinateurs portables fonctionnant sous le système d'exploitation HarmonyOS. Cette présentation a eu lieu lors d'un événement spécial consacré au développement du système d'exploitation de l'entreprise pour les ordinateurs personnels. C'est ce que rapporte rapporte Ixbt.com.

Le Kirin X90 Plus, nouveau fleuron de la gamme présentée, est reconnu comme le modèle aux performances les plus élevées, tandis que le processeur Kirin XE90 a été principalement conçu pour une haute efficacité énergétique et une longue autonomie. Huawei a présenté non seulement de nouvelles puces, mais aussi deux nouveaux ordinateurs portables basés sur celles-ci. La commercialisation de ces appareils est prévue à partir du 5 août de cette année.

Nouveaux ordinateurs portables et leurs fonctionnalités

L'ordinateur portable pliable et phare MateBook Fold Ultimate Design, intégré à la nouvelle gamme d'appareils, sera équipé du puissant processeur Kirin X90 Plus. Le modèle MateBook Pro S, annoncé comme l'ordinateur portable le plus léger de l'entreprise, fonctionnera sur la base du Kirin XE90 plus économe. Bien que les spécifications techniques complètes des appareils n'aient pas encore été divulguées, les spécialistes de Huawei ont démontré en pratique lors de la présentation les capacités de la technologie de Ray Tracing au niveau matériel sur des ordinateurs fonctionnant sous l'environnement HarmonyOS.

Selon l'analyse des spécialistes, le Kirin XE90 est doté d'un sous-système graphique de nouvelle génération et de blocs d'intelligence artificielle. Ces solutions pourraient être basées sur l'architecture du processeur mobile Kirin 9030 Pro. C'est précisément ce SoC qui avait auparavant apporté la fonction de Ray Tracing aux appareils Huawei grâce à l'architecture graphique Maleoon 935. Il a également été indiqué que le Kirin X90 Plus est fabriqué sur la base d'un processus technologique plus avancé par rapport au processeur Kirin X90 standard.

Technologie de fabrication et perspectives de marché

Il est bien connu que le processeur Kirin X90 standard a été fabriqué à l'aide de la technologie SMIC N+2, ce qui le rapproche de la classe des 7 nm. Bien que l'entreprise garde secret le processus technologique exact de fabrication des nouvelles puces, des sources de l'industrie supposent l'utilisation de la technologie SMIC N+3, plus moderne, déjà appliquée dans d'autres nouveaux modèles de SoC de Huawei.

Il convient de noter qu'avec seulement deux nouveaux processeurs pour le moment, Huawei ne pourra pas évincer immédiatement des géants tels que Intel et AMD, même sur son propre marché intérieur. Cependant, si la corporation chinoise parvient à étendre avec succès ses volumes de production, ces deux processeurs devraient être capables de menacer sérieusement la position des fabricants sur le marché local d'ici quelques années.