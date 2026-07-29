Le Bayern Munich a officiellement annoncé la clôture de son mercato estival et confirmé que l'effectif est désormais complet pour la saison à venir. Max Eberl, le directeur sportif du géant allemand, a validé la fin des activités du club sur le marché des transferts, mettant ainsi un terme aux rumeurs infondées qui circulaient dans la presse, rapporte ixbt.com. C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon la direction du club, le Bayern a dépensé un peu plus de 100 millions d'euros au total lors de cette campagne estivale. Pour renforcer son effectif, le club munichois a recruté Ismael Saibari, le jeune Allemand Nathaniel Brown et le Sénégalais Bara Saboko Ndiaye. Il a été souligné que ces transferts correspondent pleinement à la stratégie future du club.

La situation autour de Michael Olise et Alphonso Davies

Ces dernières semaines, diverses informations ont circulé sans cesse dans le monde du football concernant l'avenir des stars phares du Bayern, Michael Olise, et du défenseur Alphonso Davies. Cependant, le directeur sportif du club a fermement déclaré que ces rumeurs n'avaient pas une once de vérité. Max Eberl n'a pas caché qu'il trouvait les transferts estivaux très rapides et planifiés, et qu'il observait toujours les spéculations de la presse avec amusement.

Selon Eberl, toutes les questions relatives à la politique de transferts du club sont déjà réglées et l'équipe concentre toute son attention sur les prochains matches officiels. Le maintien de Michael Olise et d'Alphonso Davies dans l'équipe est un facteur clé pour assurer la stabilité du club munichois lors des compétitions à venir.

Le transfert de Nathaniel Brown et ses perspectives

L'un des nouveaux joueurs présentés dans l'effectif est Nathaniel Brown, dont le transfert n'a pas échappé à l'attention des experts. Un représentant du Bayern a salué les capacités de ce joueur. Max Eberl a tenu à souligner que Nathaniel Brown est originaire de la ville d'Amberg et que ses performances étaient suivies de près.

Selon Eberl, Brown a réalisé une énorme progression dans son jeu sous les couleurs de l'Eintracht Francfort et possède une excellente vision du terrain. Son potentiel est apparu clairement, en particulier lors des matches de Coupe du monde. Le style de jeu polyvalent du jeune défenseur devrait offrir au staff technique du Bayern de plus grandes options tactiques.