Le milieu de terrain expérimenté Jordan Henderson a résilié par consentement mutuel son contrat avec Brentford avant son terme et est sur le point de rejoindre Chelsea en tant qu'agent libre. Ce transfert inattendu a suscité un grand intérêt dans le football anglais, le joueur étant revenu en Premier League anglaise depuis la scène internationale l'été dernier. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le service de presse de Brentford a officiellement confirmé que les deux parties avaient mis fin à leur collaboration d'un commun accord au milieu d'un contrat de deux ans. Au cours de la saison écoulée, le joueur expérimenté a disputé 34 matchs toutes compétitions confondues, prouvant sa grande forme physique et sa compétitivité.

Selon les informations diffusées par Ixbt.com et le célèbre insider Fabrizio Romano, Jordan Henderson a accepté de signer un contrat de deux ans avec le club londonien de Chelsea. L'accord entre les deux parties devrait courir jusqu'en juin 2028 et le transfert sera officialisé cette semaine.

Le besoin d'expérience de Chelsea

Ayant privilégié les jeunes joueurs au cours des deux dernières années, l'équipe de Chelsea visait à intégrer dans son effectif des joueurs expérimentés dotés de qualités de leadership. Le staff technique avait justement besoin d'un joueur comme Jordan Henderson, capable de remporter des trophées et de guider l'équipe sur et en dehors du terrain.

Henderson a remercié la direction et les entraîneurs de Brentford de lui avoir offert l'opportunité de revenir en Premier League après son passage à l'Ajax. Le joueur a souligné que des résultats importants avaient été obtenus pendant son séjour au club et que l'avenir de cette équipe était radieux.

«Je quitte Brentford avec beaucoup de gratitude. Le club a pris grand soin de moi et de ma famille dès le premier jour. Il était important pour moi de revenir en Premier League, et c'est cette équipe qui m'a offert cette opportunité», a souligné le milieu de terrain.

Des adieux chaleureux aux supporters

Malgré son histoire passée avec Liverpool, le joueur a exprimé sa gratitude particulière aux supporters de Brentford qui l'avaient accueilli chaleureusement. Il a reconnu que le soutien des tribunes avait donné une grande force à l'équipe tout au long de la saison.

Désormais, Jordan Henderson va ouvrir la prochaine page de sa carrière sous le maillot de Chelsea. Au sein de l'effectif des Blues, ses qualités de leadership et sa riche expérience devraient constituer un facteur clé pour atteindre les objectifs fixés par le club.