Jude Bellingham fait de grandes promesses aux supporters du Borussia

Borussia Dortmund le milieu de terrain Jobe Bellingham a promis de grands résultats aux supporters pour la nouvelle saison après une première campagne difficile et riche en défis en Allemagne. Selon Goal.com, le joueur anglais de 20 ans a déclaré qu'il était pleinement prêt à assumer un rôle de leader au sein de l'équipe après sa première année passée au Signal Iduna Park. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

La direction du club de Dortmund voit en ce jeune joueur la future figure clé capable de combler le vide laissé par son frère Jude Bellingham après son transfert au Real Madrid. Lors de la tournée organisée en Asie, le garçon a fermement souligné qu'il ne souhaitait plus désormais se voir simplement comme un jeune joueur prometteur, mais bien comme un professionnel accompli.

Nouvelle saison et nouveaux objectifs

Lors de sa discussion avec les représentants de la presse, Jobe Bellingham a exprimé son point de vue sur son âge, notant qu'il avait disputé suffisamment de matchs au cours de sa carrière et qu'il y avait beaucoup de joueurs encore plus jeunes que lui dans l'équipe. Il a ouvertement déclaré qu'il ne se considérait plus comme un jeune garçon.

Dans les prochains matchs du Borussia Dortmund, les performances au milieu de terrain du duo composé de Jobe Bellingham et Felix Nmecha seront au centre de l'attention des supporters et du staff technique. On attend de ces deux joueurs qu'ils apportent la dynamique et la régularité nécessaires d'une surface de réparation à l'autre.

Discipline et préparation estivale

Le footballeur anglais a noté avec satisfaction que la qualité du jeu collectif s'était considérablement améliorée, en particulier l'entente sur le terrain avec son coéquipier Felix Nmecha qui s'est renforcée ces dernières semaines. Selon Bellingham, les supporters peuvent s'attendre à de très grands changements positifs grâce à leur association.

Afin de maintenir une condition physique optimale pour la saison à venir, le joueur a écourté ses vacances d'été prolongées pour concentrer toute son attention sur le renforcement de sa condition physique. Une telle approche professionnelle témoigne de sa ferme intention de réussir pleinement en Bundesliga et sur la scène européenne.

Revenant sur son programme d'entraînement pendant les vacances d'été, le jeune milieu de terrain a indiqué qu'il s'était rendu à Birmingham pour travailler avec des spécialistes qu'il connaît de longue date. Il a non seulement exécuté entièrement le programme fourni par le club, mais a également pu travailler davantage sur lui-même.