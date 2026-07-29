Des pluies torrentielles et des crues en Inde : un boa s'invite et sème la panique parmi les habitants

En Inde, de fortes pluies ont provoqué des inondations et un boa a été emporté par les crues. Les vidéos de cet incident ont fait le tour des réseaux sociaux, suscitant de vives discussions parmi les internautes.

Sur les images, on peut voir le serpent nager au milieu d'un courant puissant. La montée des eaux, qui fait craindre que l'animal ne s'approche des zones résidentielles, a inquiété les habitants locaux.

On ignore d'où venait le serpent et où il a fini par aller. Aucune information n'a encore été communiquée quant à son éventuel sauvetage ou à sa sortie de l'eau par ses propres moyens.

Les internautes ayant visionné la vidéo soulignent qu'en période de crue, non seulement le courant d'eau, mais aussi les animaux sauvages qui y sont entraînés représentent un réel danger.