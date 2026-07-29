Marcus Rashford entame des négociations de transfert avec Al-Nasr !

·43·Sport
Marcus Rashford entame des négociations de transfert avec Al-Nasr !

«Manchester United» pourrait quitter son club lors du mercato estival en cours. L'attaquant anglais suscite un vif intérêt de la part de l'Arabie saouditeet de son club phare, Al-Nasr.

Zamin.uz fournit des détails sur ce transfert potentiel, les performances de l'avant-centre anglais la saison dernière et sa valeur marchande.

1. D'Al-Nasr à une manœuvre décisive : Les négociations battent leur plein

Selon les informations fournies par le célèbre insider et journaliste Pedro Almeida, le club saoudien d'Al-Nasr mène des négociations actives pour finaliser le transfert de Marcus Rashford.

Les Saoudiens visent à renforcer davantage leur secteur offensif en s'attachant les services de l'attaquant anglais.

D'après les informations de l'insider Pedro Almeida :

« Le club saoudien d'Al-Nasr manifeste un vif intérêt pour les services de Marcus Rashford et poursuit des négociations actives pour recruter le footballeur anglais. »

2. Une saison brillante au FC Barcelone et contrat en cours

Marcus Rashford est un produit du centre de formation de Manchester United. Son contrat actuel avec les « Red Devils » court jusqu'au 30 juin 2028 .

L'attaquant a passé la saison dernière en prêt dans le club espagnol du FC Barcelone et a réalisé des prestations très convaincantes sous le maillot du club catalan :

  • Nombre de matchs disputés : 49 matchs ;

  • Buts marqués : 14 buts ;

  • Passes décisives : 14 passes décisives.

Selon le portail influent Transfermarkt , la valeur marchande actuelle de Rashford est estimée à environ 40 millions d'euros .

Faits clés concernant Marcus Rashford et son transfert potentiel

Aspect / Critère

Détails

Joueur

Marcus Rashford (Angleterre)

Club actuel

Manchester United (contrat jusqu'au 30 juin 2028)

Club intéressé

Al-Nasr (Arabie saoudite)

Club de la saison dernière

FC Barcelone (en prêt)

Statistiques (au FC Barcelone)

49 matchs, 14 buts, 14 passes décisives

Valeur marchande (Transfermarkt)

~40 millions d'euros

Source principale

Journaliste Pedro Almeida

Le transfert de Marcus Rashford en Arabie saoudite pourrait devenir l'un des mouvements les plus retentissants du mercato estival.

Partagez immédiatement cet article d'actualité et d'analyse avec vos amis, collègues et groupes de passionnés de football !

Selon vous, Marcus Rashford devrait-il rejoindre le club saoudien d'Al-Nasr ou doit-il rester dans le football européen ? Laissez vos avis et pronostics dans les commentaires !

Marcus RashfordManchester UnitedAl-NassrBarcelonePedro Almeida
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Jurriyen Timber quitte le stage d'ArsenalJurriyen Timber quitte le stage d'ArsenalAujourd'hui, 20:16Transfert retentissant au Real : Rodri pourrait arriver de City en 24 heures !Transfert retentissant au Real : Rodri pourrait arriver de City en 24 heures !Aujourd'hui, 20:06Scandale de 10 milliards de dollars à la FIFA : accusations de « corruption » et ultimatum de 53 jours !Scandale de 10 milliards de dollars à la FIFA : accusations de « corruption » et ultimatum de 53 jours !Aujourd'hui, 20:00Shomurodov et Fayzullayev sur la scène européenne : Başakşehir se prépare pour un match historiqueShomurodov et Fayzullayev sur la scène européenne : Başakşehir se prépare pour un match historiqueAujourd'hui, 19:51Jordan Henderson résilie son contrat avec Brentford et commence son aventure à ChelseaJordan Henderson résilie son contrat avec Brentford et commence son aventure à ChelseaAujourd'hui, 19:13Le Bayern clôt son mercato : le sort de Michael Olise et Alphonso Davies est scelléLe Bayern clôt son mercato : le sort de Michael Olise et Alphonso Davies est scelléAujourd'hui, 18:59
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans