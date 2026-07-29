«Manchester United» pourrait quitter son club lors du mercato estival en cours. L'attaquant anglais suscite un vif intérêt de la part de l'Arabie saouditeet de son club phare, Al-Nasr.

Zamin.uz fournit des détails sur ce transfert potentiel, les performances de l'avant-centre anglais la saison dernière et sa valeur marchande.

1. D'Al-Nasr à une manœuvre décisive : Les négociations battent leur plein

Selon les informations fournies par le célèbre insider et journaliste Pedro Almeida, le club saoudien d'Al-Nasr mène des négociations actives pour finaliser le transfert de Marcus Rashford.

Les Saoudiens visent à renforcer davantage leur secteur offensif en s'attachant les services de l'attaquant anglais.

D'après les informations de l'insider Pedro Almeida : « Le club saoudien d'Al-Nasr manifeste un vif intérêt pour les services de Marcus Rashford et poursuit des négociations actives pour recruter le footballeur anglais. »

2. Une saison brillante au FC Barcelone et contrat en cours

Marcus Rashford est un produit du centre de formation de Manchester United. Son contrat actuel avec les « Red Devils » court jusqu'au 30 juin 2028 .

L'attaquant a passé la saison dernière en prêt dans le club espagnol du FC Barcelone et a réalisé des prestations très convaincantes sous le maillot du club catalan :

Nombre de matchs disputés : 49 matchs ;

Buts marqués : 14 buts ;

Passes décisives : 14 passes décisives.

Selon le portail influent Transfermarkt , la valeur marchande actuelle de Rashford est estimée à environ 40 millions d'euros .

Faits clés concernant Marcus Rashford et son transfert potentiel

Aspect / Critère Détails Joueur Marcus Rashford (Angleterre) Club actuel Manchester United (contrat jusqu'au 30 juin 2028) Club intéressé Al-Nasr (Arabie saoudite) Club de la saison dernière FC Barcelone (en prêt) Statistiques (au FC Barcelone) 49 matchs, 14 buts, 14 passes décisives Valeur marchande (Transfermarkt) ~40 millions d'euros Source principale Journaliste Pedro Almeida

Le transfert de Marcus Rashford en Arabie saoudite pourrait devenir l'un des mouvements les plus retentissants du mercato estival.

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Selon vous, Marcus Rashford devrait-il rejoindre le club saoudien d'Al-Nasr ou doit-il rester dans le football européen ? Laissez vos avis et pronostics dans les commentaires !