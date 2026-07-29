Arsenal abandonne la piste de Vinícius et cherche de nouvelles cibles

Le club londonien d'Arsenal pourrait se retrouver sans nouvel ailier gauche pour renforcer son effectif lors du mercato estival. Selon les informations de Sky Sports, les tentatives de l'équipe de signer la star du Real Madrid Vinícius Júnior ont de fortes chances d'échouer, car le club merengue tient à conserver son joueur vedette. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les rapports récents, la direction d'Arsenal avait étudié de près la situation à Madrid. Cependant, malgré le contrat actuel du joueur qui approche de son terme, de nouvelles négociations sont prévues entre les dirigeants du Real Madrid et l'attaquant. Les Madrilènes sont pleinement convaincus qu'ils ne perdront pas leur joueur.

Échecs sur le marché des transferts et nouveaux plans

Cette intersaison s'annonce particulièrement difficile pour le staff technique dirigé par Mikel Arteta. Morgan Rogers, joueur d'Aston Villa que les Gunners surveillaient de longue date, a rejoint de manière inattendue Chelsea au mois de juillet. Le montant total de ce transfert s'élevant à 117 millions de livres sterling a bouleversé les plans d'Arsenal.

Par conséquent, le club anglais est contraint d'examiner d'autres pistes de stars pour le côté gauche. Dans un premier temps, Mika Godts, qui évolue à l'Ajax, figurait également sur les tablettes du club londonien. Néanmoins, le manque d'expérience en Ligue des champions du jeune talent belge et les questions liées à son prix ont relégué ce transfert au second plan.

Options alternatives et prochaines étapes

Pour renforcer ce poste, Arsenal a réussi à s'attacher les services de Christos Tzolis en provenance du Club Bruges. Bien que ce transfert réalisé pour 34 millions de livres sterling offre une option de profondeur à l'équipe, il ne correspond pas encore pleinement au statut de superstar attendu par les supporters.

Actuellement, les experts soulignent que d'autres joueurs intéressants restent disponibles sur le marché des transferts pour Arsenal. En particulier, s'attacher les services de joueurs expérimentés comme Luis Díaz demeure une tâche difficile pour l'instant, mais l'équipe de Mikel Arteta continue de faire des efforts pour renforcer davantage son effectif avant la saison.