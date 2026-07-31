La légende de Milan et de l'Italie Franco Baresi est décédée à l'âge de 66 ans

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La légende de Milan et de l'Italie Franco Baresi est décédée à l'âge de 66 ans

Le football mondial est en deuil : Franco Baresi, défenseur légendaire de l'AC Milan et de l'équipe nationale italienne, est décédé à l'âge de 66 ans. Selon Goal.com, la planète football rend hommage à la mémoire de ce joueur qui a marqué l'histoire de son sport, et les messages de condoléances affluent du monde entier. C'est ce que rapporte Goal .com.

Évoluant au poste de défenseur central, Baresi est considéré comme l'un des plus grands arrières de l'histoire du sport. Il a passé l'intégralité de sa carrière professionnelle sous les couleurs de l'AC Milan, devenant le véritable symbole de la domination du club. Suite à son décès, ses anciens coéquipiers, des clubs rivaux et des instances internationales du football ont exprimé leur profonde tristesse.

Mémoire du joueur légendaire

Dino Zoff, ancien gardien de but de la sélection italienne, s'est souvenu de son illustre compatriote en soulignant l'immense influence de Baresi, tant sur le terrain qu'en dehors. Selon lui, il s'agit d'une perte douloureuse non seulement pour la famille et les supporters, mais pour l'ensemble du sport italien.

Le Real Madrid a également adressé ses condoléances à la famille de Baresi et à l'AC Milan. Le géant espagnol s'est remémoré les duels épiques en coupes d'Europe face au Franco Baresi de l'ère Arrigo Sacchi. En particulier, il a été rappelé qu'en 1989 et 1990, Milan avait éliminé le Real Madrid pour souqueter le trophée, et que Baresi avait mené son équipe en tant que capitaine lors de la écrasante victoire 5-0 contre le club merengue.

Reconnaissance internationale et condoléances

L'UEFA a également rendu hommage à ce défenseur impénétrable en saluant sa riche carrière. Baresi avait remporté à plusieurs reprises la Coupe d'Europe et la Supercoupe de l'UEFA, en plus de porter le maillot de l'équipe d'Italie à 81 reprises.

D'autres clubs italiens se sont unis pour honorer la mémoire de la légende disparue. Aurelio De Laurentiis, président de Naples, et l'entraîneur Massimiliano Allegri ont présenté leurs plus sincères condoléances à la famille de Baresi. De plus, Monza a exprimé sa peine, décrivant Baresi comme une icône mondiale du football et un modèle absolu pour les générations futures.

Franco BaresiMilanItalieFootballSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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