Première déclaration de Casemiro : Pourquoi il a qualifié Messi de « Dieu du football »

"Le nouveau milieu de terrain d'Inter Miami et joueur expérimenté Casemiro a participé à une conférence de presse après sa présentation officielle. Le footballeur brésilien a partagé les raisons de son transfert au club américain, ses projets futurs et, bien sûr, ses impressions sur son nouveau coéquipier Lionel Messi . Ses déclarations ont suscité un grand intérêt dans le monde du football.

Pourquoi Casemiro a-t-il choisi Inter Miami ?

"Manchester United" en tant d'agent libre, Casemiro, âgé de 34 ans, a choisi la MLS pour poursuivre sa carrière. Selon lui, cette décision n'est pas le fruit du hasard et il se trouve exactement là où il le souhaitait :

« Je suis exactement là où je voulais être en MLS. J'ai quitté United en tant qu'agent libre, j'avais des options en Italie et dans d'autres équipes, mais je suis là où je le désirais vraiment... »

« C'est un dieu du football » : Le grand respect de Casemiro pour Messi

La partie la plus intéressante de la conférence de presse a été les réflexions de Casemiro concernant Lionel Messi . Ayant affronté le capitaine de Barcelone à de nombreuses reprises lors des Clasicos en tant qu'ancien joueur du Real Madrid, le milieu brésilien est ravi de jouer désormais aux côtés de la légende argentine :

« Je veux prendre du plaisir à évoluer aux côtés de Messi, l'aider et le rendre encore plus grand. C'est un dieu du football. Je veux l'aider. »

Casemiro a également rappelé les nombreux problèmes que Messi lui a causés lorsqu'il jouait pour le Real Madrid :

"À l'époque où je jouais pour le Real, Messi m'a donné tellement de fil à retordre... Évidemment, je rêvais de jouer dans la même équipe que lui, car j'ai toujours voulu côtoyer les meilleurs. Je n'aurais jamais pu l'arrêter tout seul, j'avais toujours besoin de l'aide de mes coéquipiers. Je suis très heureux d'être avec lui aujourd'hui et je veux continuer à gagner à ses côtés. »

Tableau des informations clés

Paramètre Détails Nouveau membre de l'équipe Casemiro (Brésil, 34 ans) Ancien club "Manchester United" (en tant qu'agent libre) Durée du contrat Jusqu'à la fin de la saison 2027 (avec option de prolongation de 2 ans) Coéquipier (Leader) Lionel Messi (Argentine, 39 ans) Contrat de Messi Jusqu'au 31 décembre 2028 Description de Casemiro Il a qualifié Messi de « dieu du football »

Conclusion et perspectives : Le nouveau super-duo de la MLS

L'association de Casemiro et Messi à Inter Miami est un événement historique non seulement pour le club, mais aussi pour tout le football américain. Autrefois rivaux acharnés lors du "Clasico", ces deux légendes évoluent désormais pour les intérêts d'une même équipe, ce qui devrait constituer une formidable école d'expérience pour les jeunes joueurs et un facteur majeur pour accroître le potentiel commercial du club. L'intention du milieu expérimenté d'aider Messi et de le rendre "encore plus grand" pourrait renforcer la domination de l'équipe de Miami sur le terrain.

Partagez cette importante nouvelle sportive avec vos amis et les passionnés de football ! Tout le monde devrait savoir que les anciens rivaux du "Clasico" sont désormais réunis à Miami et connaître cette relation chaleureuse entre eux.

Pensez-vous que le duo Casemiro et Messi pourra apporter de nouveaux trophées à Inter Miami ? Laissez votre avis dans les commentaires !