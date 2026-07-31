Ryan Williams lève 10 millions de dollars pour Ellis AI destiné aux gestionnaires de crédit privé

L'entrepreneur renommé et cofondateur de la plateforme d'investissement immobilier Cadre, Ryan Williams, a annoncé que son projet basé sur l'intelligence artificielle, Ellis AI, est sorti de sa phase furtive et a levé 10 millions de dollars lors de son premier tour de table. Selon ixbt.com, ces fonds seront utilisés pour automatiser les flux de travail quotidiens des gestionnaires de crédit privé et rationaliser leur infrastructure numérique complexe, rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le tour de financement a vu la participation de grands fonds de capital-risque tels que First Round Capital, 645 Ventures, Harlem Capital, Khosla Ventures, Thrive Capital, Slow Capital, ainsi que de Mellodi Hobson, dirigeante d'Ariel Alternatives. La nouvelle startup est spécialisée dans la résolution des flux de travail fragmentés rencontrés par les professionnels du secteur du crédit privé, notamment la gestion des documents, des feuilles de calcul et des correspondances, en s'appuyant sur des agents d'intelligence artificielle.

Un fondateur expérimenté et un nouveau problème

Le fondateur du projet, Ryan Williams, est largement connu pour avoir cofondé en 2014 la plateforme d'investissement immobilier Cadre aux côtés de Josh et Jared Kushner. Au cours de ses activités, la société a levé plus de 160 millions de dollars et a été évaluée à son apogée à 800 millions de dollars. En 2024, Cadre a été acquise par la société d'investissement alternatif Yieldstreet pour un montant non divulgué.

Selon Williams, lorsqu'il travaillait dans son ancienne entreprise, il a constaté que si l'interface des marchés privés s'était modernisée, l'infrastructure opérationnelle sous-jacente restait fragmentée. L'année dernière, il a commencé à travailler sur Ellis pour résoudre précisément ce problème, avec pour objectif de regrouper tous les logiciels fragmentés, les données comptables et les documents utilisés par les sociétés de crédit privé sur une plateforme unique.

Intelligence artificielle et facteur humain

La plateforme Ellis déploie des agents d'intelligence artificielle pour identifier les écarts dans les données, effectuer le suivi de portefeuille et préparer des rapports. Par exemple, le système devrait aider à la clôture des bilans de fonds à la fin du mois et permettre aux professionnels de s'affranchir de la bureaucratie excessive.

Étant donné que dans de nombreuses sociétés financières Excel est devenu le système d'exploitation principal, Ellis ne cherche pas à remplacer complètement les systèmes existants. Au contraire, il s'intègre avec les logiciels que l'entreprise utilise déjà. Williams souligne que bien que la technologie simplifie les processus existants, les décisions importantes restent toujours sous le contrôle humain.

L'entrepreneur a noté que malgré le fonctionnement entièrement autonome de l'intelligence artificielle, le rôle des professionnels ne disparaîtra pas. Selon lui, l'objectif n'est pas de remplacer le jugement humain, mais d'aider les employés à s'affranchir du bruit des données superflues pour prendre des décisions éclairées plus rapidement.