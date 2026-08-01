Cristian Chivu fait l'éloge du transfert de John Stones

Selon Goal.com, l'entraîneur de l'Inter, Cristian Chivu, a souligné que les qualités de leader et le charisme de la nouvelle recrue John Stones élèveraient le niveau de l'équipe à un tout autre niveau. Le club milanais accorde une grande importance à ce transfert avant le prestigieux match amical contre Manchester City à Hong Kong, rapporte Goal.com. rapporte Goal.com.

Actuellement en pleine préparation d'avant-saison, le géant italien n'a pas encore atteint les cent pour cent de sa condition physique, mais l'arrivée du défenseur anglais garantira la concurrence et la stabilité au sein de la ligne défensive. Chivu a partagé ses réflexions lors d'une conférence de presse avant ce test à venir.

Le facteur du leadership et du charisme

Lors de sa conférence de presse, le technicien roumain a particulièrement insisté sur l'impact des qualités personnelles du défenseur sur l'équipe, au-delà de ses compétences sur le terrain. Selon lui, ce joueur expérimenté correspond parfaitement aux hautes ambitions du club.

"Je suis ravi de sa venue ; il est très important pour nous à bien des égards — par sa qualité, sa personnalité et son charisme. Il élève le niveau de notre défense", a déclaré Chivu. L'entraîneur a également rappelé que les joueurs de retour de vacances après la Coupe du monde rejoindraient bientôt l'équipe.

Plans et objectifs sur le marché des transferts

L'entraîneur de l'Inter a confirmé que le mercato estival durait encore un mois et que le club suivait attentivement les opportunités. Bien que l'effectif actuel soit compétitif, il a été souligné que plusieurs joueurs clés supplémentaires sont nécessaires pour atteindre les grands objectifs fixés par le club.

Actuellement, le club italien travaille activement pour renforcer le poste d'arrière droit. Chivu a noté qu'il évaluait correctement la profondeur et les aspects manquants de l'équipe, appelant les supporters et la direction au calme tout en affirmant qu'ils continueraient à guetter les bonnes opportunités sur le marché des transferts.