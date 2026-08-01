Au bord d'une « explosion majeure » au Moyen-Orient : Trump s'apprête à frapper l'Iran à grande échelle

Les tensions géopolitiques entre Washington et Téhéran ont atteint leur paroxysme. Le président américain Donald Trump a mis en garde contre des frappes destructrices d'une ampleur inédite qui pourraient cibler les infrastructures les plus stratégiques de l'Iran. Selon les médias américains, le Pentagone et les forces israéliennes finalisent déjà les derniers détails d'une nouvelle opération militaire d'envergure.

1. « Nous ne pouvons plus tolérer cela » : Le dernier ultimatum de Trump à Téhéran

Dans une nouvelle déclaration belliqueuse, le président américain Donald Trump a laissé entendre qu'il avait donné l'ordre d'intensifier au maximum la pression militaire contre les dirigeants de Téhéran. Selon M. Trump, les frappes américaines seront si puissantes que l'Iran finira par cesser toute résistance.

« Nous les frapperons de toute notre puissance. Par conséquent, les dirigeants de Téhéran n'auront d'autre choix que de dire : “Nous ne pouvons plus supporter cela”, » — a menacé ouvertement le dirigeant américain.

Cette déclaration témoigne d'un changement radical dans la stratégie géopolitique de Washington au Moyen-Orient, rendant inévitable l'usage direct de la force contre l'Iran.

2. « L'opération du week-end » : Le cœur énergétique de l'Iran dans le collimateur

S'appuyant sur des sources du prestigieux journal The Wall Street Journal , Donald Trump a ordonné de préparer de nouveaux scénarios d'attaque pour désarmer l'Iran et le contraindre à la capitulation. Selon le journal, cette opération militaire d'envergure pourrait débuter dès ce week-end.

CBS News a quant à lui apporté des précisions sur les détails de l'opération envisagée :

Plan opérationnel conjoint : Les États-Unis et Israël étudient la possibilité de mener conjointement des frappes aériennes et de missiles contre l'Iran.

Cibles principales : Les raffineries de pétrole, les grandes centrales électriques et les infrastructures énergétiques stratégiques de l'Iran.

Condition : M. Trump pourrait annuler ou reporter l'ordre d'attaque uniquement en cas d'évolution soudaine et positive des négociations diplomatiques.

3. La « guerre des missiles » de juillet et la crise des « Patriot »

Les affrontements directs entre les États-Unis et l'Iran se sont intensifiés ces dernières semaines. En juillet, l'armée de l'air américaine a mené des frappes lourdes contre des cibles du Corps des gardiens de la Révolution islamique menaçant des navires dans le détroit d'Ormuz. En réponse, Téhéran a pris pour cible des bases militaires américaines dans la région avec des missiles.

Cependant, selon le The New York Times

, le 24 juillet, M. Trump a tenu une réunion d'urgence avec ses plus hauts conseillers, suspendant temporairement l'attaque à grande échelle.

Les deux principales raisons de ce recul : Pénurie de stocks : Il a été constaté une baisse des réserves de missiles pour les systèmes de défense antiaérienne Patriot , cruciaux pour la défense aérienne. Risque économique :

Des frappes destructrices sur le système énergétique iranien risquaient de provoquer une flambée des prix du pétrole sur les marchés mondiaux et de déclencher une crise économique mondiale.

Malgré cela, les tensions ne sont pas retombées. Le 30 juillet, en réponse aux attaques de missiles contre des militaires américains, les États-Unis ont de nouveau ciblé certains points en Iran avec des frappes de précision.

4. Conséquences mondiales : À quoi faut-il s'attendre ?

Si les États-Unis et Israël frappent massivement les installations pétrolières et énergétiques de l'Iran, cet événement secouera non seulement le Moyen-Orient, mais aussi l'économie mondiale entière : Flambée des prix du pétrole :

La fermeture du détroit d'Ormuz et la mise hors service des infrastructures pétrolières iraniennes entraîneront une hausse sans précédent des prix du pétrole et du gaz sur les marchés mondiaux. Risque de guerre régionale :

Les groupes supplétifs de l'Iran au Liban, au Yémen et en Irak pourraient lancer des attaques coordonnées contre toutes les installations des États-Unis et d'Israël dans la région. Crise humanitaire :

La paralysie des réseaux électriques et des infrastructures de transport iraniens laisserait des millions de civils dans des conditions extrêmement précaires.

5. Conclusion : Conflit militaire ou manœuvre géopolitique d'envergure ? Ces déclarations musclées et ces préparatifs militaires de Donald Trump pourraient également constituer une « pression psychologique » visant à forcer l'Iran à s'asseoir à la table des négociations. Néanmoins, la situation actuelle au Moyen-Orient et la détermination des parties montrent qu'une simple erreur de calcul pourrait facilement embraser une guerre à grande échelle.

La communauté internationale retient son souffle : les événements qui se dérouleront autour de Téhéran dans les heures ou les jours à venir façonneront une nouvelle réalité géopolitique.