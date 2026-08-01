Sauvetage d'urgence de 30 bélugas menacés d'euthanasie

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Sauvetage d'urgence de 30 bélugas menacés d'euthanasie

fermé au Canada Marineland Trente bélugas maintenus dans le parc marin de Marineland sont transférés vers des aquariums aux États-Unis et en Espagne dans le cadre d'une opération de sauvetage internationale. Cette décision a été prise après des inquiétudes quant à une possible euthanasie des animaux.

La direction du parc a déclaré qu'il n'était plus possible de leur prodiguer des soins appropriés. C'est pourquoi les bélugas euthanasiés (c'est-à-dire l'interruption artificielle de la vie de l'animal sous surveillance vétérinaire) risquaient d'être abattus. Cette situation a motivé le lancement d'une opération de sauvetage internationale.

Il a été rapporté que, lors de la première phase de l'opération de sauvetage, six bélugas ont été envoyés aux États-Unis par des avions spécialement équipés. Quatre d'entre eux ont été transportés au Shedd Aquariumde Chicago, et deux autres au complexe SeaWorld de San Antonio.

Les experts ont placé chaque béluga dans des conteneurs de transport spéciaux à doublure souple et partiellement remplis d'eau pour assurer leur sécurité. Pendant le vol, des vétérinaires ont surveillé continuellement leur état de santé.

Sauvetage d'urgence de 30 bélugas menacés d'euthanasie

Selon le plan, un total de 28 bélugas seront hébergés dans quatre grands delphinariums aux États-Unis. Les deux bélugas restants seront envoyés au complexe espagnol Oceanogràfic Valencia .

Les spécialistes ont souligné que tous les bélugas subissent un examen médical complet avant leur transfert et que leur acheminement en toute sécurité vers leur nouvel habitat est soumis à un contrôle strict.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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