Gavi se teint les cheveux en rose après la victoire de l’Espagne

Le milieu de terrain du FC Barcelone Gavi a tenu sa promesse après la victoire de l’équipe d’Espagne à la Coupe du monde et s’est teint les cheveux en rose. Le joueur de 22 ans a publié sur ses réseaux sociaux des photos de son nouveau look audacieux et s’apprête à retrouver le groupe de Hansi Flick pour préparer la pré-saison. C’est ce que rapporte Goal.com qui rapporte.

Selon Goal.com, le talentueux milieu de terrain espagnol avait promis de se teindre les cheveux en rose si la sélection remportait le Mondial. Lors de cette célébration, seul Marc Cucurella semblait avoir attiré l’attention. Le défenseur de Chelsea avait fait sensation dans tous les médias il y a quelques semaines après s’être fait tatouer le visage du sélectionneur espagnol Luis de la Fuente sur le corps. Désormais, Gavi a lui aussi tenu son pari original avec succès, imitant ainsi son coéquipier.

Réseaux sociaux et célébration personnelle

Le joueur andalou a publié deux photos de ses cheveux roses à l’intention de ses millions d’abonnés sur Instagram, accompagnées d’une simple légende : « Un homme tient parole ». Ce style voyant et original l’accompagnera durant les derniers jours de ses vacances d’été. Le processus de transformation radicale a également été filmé par le coiffeur attitré du joueur. Dans une vidéo publiée en ligne, on voit Gavi sourire dans le fauteuil du salon en découvrant son nouveau look.

Ce changement radical d’apparence coïncide avec une date importante pour le joueur. L’international espagnol a fêté ses 22 ans mercredi et a accueilli cet anniversaire particulier avec cette coiffure rose originale. Le joueur aborde désormais la nouvelle saison avec enthousiasme et optimisme.

Une nouvelle chance après sa blessure

Gavi rejoindra prochainement le stage de pré-saison de l’équipe afin de retrouver ses coéquipiers du FC Barcelone. Outre son immense succès sur la scène internationale, l’évolution positive de sa situation après sa blessure lui a également redonné beaucoup de confiance. Il avait manqué une grande partie de la saison dernière en raison d’une grave blessure, mais il est désormais totalement rétabli et de retour dans le groupe.

Sa priorité immédiate sera de s’imposer durablement dans le onze de départ sous les ordres de Hansi Flick. Complètement remis sur le plan physique et auréolé de sa médaille de champion du monde, Gavi est prêt à se montrer avant la nouvelle saison. Le milieu de terrain ambitionne de devenir l’une des principales vedettes de la saison au Camp Nou.