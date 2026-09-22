Abbosbek Fayzullayev s'exprime avant le rassemblement de l'équipe nationale et le match contre l'Iran

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a officiellement entamé un important stage d'entraînement à Tachkent. Après une pause de plusieurs mois, les « Loups Blancs » se sont réunis dans la capitale et ont terminé leur première journée d'entraînement. L'un des leaders de l'équipe, le milieu de terrain de l'équipe nationale et du CSKA, Abbosbek Fayzullayev, s'est exprimé devant les journalistes après la séance, évoquant avec enthousiasme l'ambiance au sein du groupe, les nouveaux joueurs appelés et le défi responsable qui les attend : « C'est toujours un plaisir de revenir en équipe nationale. Comme il s'agit de notre premier rassemblement après 2 ou 3 mois, tout le monde est dans un état d'esprit positif. »

« De nouveaux joueurs ont été convoqués. Mais je peux dire avec certitude qu'aucun joueur faible n'est appelé en équipe nationale ! Quiconque est ici est digne de ce maillot et chacun d'entre eux fera tout pour prouver sa valeur. ». Il convient de noter que ce stage n'est pas qu'un simple entraînement, mais sert à affûter les armes avant un examen sérieux : nos représentants disputeront un match amical intéressant le 24 septembre à Ferghana contre un rival historique et de principe, l'équipe nationale d'Iran.

Alors, quelle tactique l'effectif renouvelé de l'équipe nationale adoptera-t-il contre l'Iran, Fayzullayev pourra-t-il rapidement s'entendre avec les nouveaux venus, et quel résultat est attendu de ce super-choc à Ferghana ?

« Moral élevé, nouveaux noms et test à Ferghana » : les 5 points clés du stage

Faits marquants du stage d'entraînement à Tachkent et de la déclaration de Fayzullayev :

Premières retrouvailles après 2-3 mois de pause : Les membres de l'équipe nationale se sont réunis sous le même drapeau après une longue période et ont réussi leur première journée d'entraînement de récupération ;

Une ambiance interne excellente : Le moral des joueurs est au beau fixe, les légionnaires venus de clubs étrangers et les joueurs locaux arrivent progressivement au camp d'entraînement ;

« Pas de place pour les faibles » : Fayzullayev a souligné que chaque nouvelle convocation en équipe nationale est le fruit d'une sélection rigoureuse et que chaque joueur mérite de se battre pour une place de titulaire ;

Intégration des nouveaux : Les jeunes talents et débutants devraient rapidement trouver leurs marques avec le noyau dur de l'équipe et s'adapter au schéma tactique durant le stage ;

Préparation au match contre l'Iran : Le match contre l'équipe nationale d'Iran, qui aura lieu le 24 septembre dans le stade moderne de Ferghana, sera le principal test pratique du stage.

Équipe nationale d'Ouzbékistan : indicateurs du stage de septembre

État de préparation de l'équipe nationale et détails de la rencontre à venir :

Critères et paramètres Détails et indicateurs du stage Lieu du stage Ville de Tachkent (Base d'entraînement) Durée de la pause 2-3 mois depuis le dernier rassemblement officiel Ambiance au sein de l'équipe Solidarité de haut niveau et moral positif Politique d'effectif Leaders principaux + nouveaux candidats convoqués Adversaire à venir Équipe nationale d'Iran (Grand d'Asie) Date et lieu du match 24 septembre 2026, ville de Ferghana Statut de la rencontre Match amical international

Expertise footballistique et tactique : pourquoi le match contre l'Iran est-il si important ?

Conclusions des analystes du football national et des commentateurs sportifs :

Répétition contre l'adversaire le plus coriace d'Asie : L'équipe nationale d'Iran se distingue traditionnellement par son impact physique, ses duels et sa dangerosité sur coups de pied arrêtés ; ce match permettra au staff technique de tester la puissance physique de l'effectif ;

Le statut de leader de Fayzullayev : Abbosbek n'est plus seulement un jeune joueur talentueux, mais est devenu le moteur principal qui lie le jeu de l'équipe au milieu de terrain et dicte le tempo de l'attaque ;

Une opportunité en or pour les nouveaux : Comme l'a dit Fayzullayev, si aucun joueur faible n'a été appelé, alors le test contre l'Iran déterminera si les nouveaux joueurs sont prêts ou non pour les futurs matchs de qualification officiels ;

Fête du football à Ferghana : Jouer en dehors de Tachkent, devant des supporters passionnés de la vallée, donnera à l'équipe une dose d'adrénaline et un soutien moral supplémentaire.

Cette déclaration ferme d'Abbosbek Fayzullayev montre que la concurrence saine s'est intensifiée au sein de notre équipe nationale et qu'une préparation sérieuse est en cours pour le match à venir.

Selon vous, l'équipe nationale d'Ouzbékistan, avec son effectif renouvelé, pourra-t-elle gagner contre l'Iran à Ferghana ? Quels nouveaux joueurs convoqués avez-vous hâte de voir sur le terrain ? Laissez vos avis et pronostics de score dans les commentaires et partagez les dernières nouvelles de notre équipe nationale avec tous les fans de football !