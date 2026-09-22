L'Ouzbékistan fait plier l'Inde, l'Espagne est terrassée : tous les résultats de la 6e ronde

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L'Ouzbékistan fait plier l'Inde, l'Espagne est terrassée : tous les résultats de la 6e ronde

La 6e ronde décisive de la 46e Olympiade d'échecs, qui se déroule à Samarcande, a marqué un tournant dans la compétition. Dans le choc masculin tant attendu, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a créé l'exploit en battant l'Inde, grandissime favorite du tournoi, sur le score de 2,5 à 1,5. Malgré les nulles d'Abdusattorov, Sindarov et Vohidov, la victoire de Nodirbek Yakubboyev face à Nihal Sarin a scellé le succès collectif.

La deuxième grande sensation de la journée est venue de l'équipe des jeunes « Ouzbékistan-2 » : nos compatriotes ont surpris l'Espagne en s'imposant 2,5 à 1,5. Chez les femmes, bien que notre équipe principale ait buté face à l'expérience des grands-maîtres géorgiennes (0,5 : 3,5), nos deuxième et troisième équipes ont signé des victoires convaincantes contre la Macédoine du Nord (3,5 : 0,5) et la Suède (2,5 : 1,5). Quel est l'état des lieux après cette 6e ronde, et le trophée olympique restera-t-il à Samarcande ?

« La chute du géant indien et la fougue de la jeunesse » : les 5 points clés de la 6e ronde

Les faits marquants et résultats de cette ronde historique à Samarcande :

  • L'équipe principale de l'Inde battue : L'Inde, composée de stars du classement mondial (Gukesh, Praggnanandhaa, Erigaisi), s'incline 1,5 : 2,5 face à l'Ouzbékistan dans un duel décisif ;

  • Nodirbek Yakubboyev, héros du match : En battant Nihal Sarin au 3e échiquier (1:0), Yakubboyev a insufflé à l'Ouzbékistan un esprit de champion ;

  • Sensation d'« Ouzbékistan-2 » face à l'Espagne : Abdimalik Abdisalimov a battu Maksim Chigayev (1:0), et grâce à trois nulles sur les autres échiquiers, l'Espagne a été vaincue 2,5 : 1,5 ;

  • Lutte acharnée chez les femmes : Notre équipe principale a perdu contre la Géorgie 0,5 : 3,5 (seul demi-point pour Afruza Khamdamova), mais les équipes Ouzbékistan-2 et 3 ont gagné ;

  • Nos filles ont battu la Suède et la Macédoine du Nord : Les parties de Nilufar Yakubbayeva, Marjona Malikova, Barchinoy Shokirjonova et d'Ozoda Shahzodova, victorieuse d'Anna Cramling, ont été les joyaux de la ronde.

46e Olympiade d'échecs (Samarcande) : bilan complet de la 6e ronde

Les résultats de toutes les rencontres des équipes masculines et féminines de l'Ouzbékistan :

Confrontations

Score

Résultats décisifs aux échiquiers

Statut du match

Ouzbékistan — Inde (Hommes)

2,5 : 1,5

N. Yakubboyev 1:0 N. Sarin; N. Abdusattorov 0,5:0,5 ; J. Sindarov 0,5:0,5 ; Sh. Vohidov 0,5:0,5

Victoire historique

Espagne — Ouzbékistan-2 (Hommes)

1,5 : 2,5

A. Abdisalimov 1:0 M. Chigayev; J. Vahidov, M. Suyarov, H. Begmuratov — nulles

Grande sensation

Australie — Ouzbékistan-3 (Hommes)

2,5 : 1,5

A. Omonov 1:0 D. Smerdon ; S. Saydaliyev 0,5:0,5

Défaite serrée

Géorgie — Ouzbékistan (Femmes)

3,5 : 0,5

A. Khamdamova 0,5:0,5 N. Dzagnidze

Défaite

Macédoine du Nord — Ouzbékistan-2 (Femmes)

0,5 : 3,5

N. Yakubbayeva (1:0), M. Malikova (1:0), M. Khalilova (1:0), A. Salimova (0,5:0,5)

Large victoire

Suède — Ouzbékistan-3 (Femmes)

1,5 : 2,5

B. Shokirjonova (1:0), O. Shahzodova 1:0 A. Cramling; M. Bobomurodova (0,5:0,5)

Victoire au caractère

Expertise échecs : Pourquoi la 6e ronde a-t-elle été décisive ?

Conclusions des grands-maîtres et experts :

  • La chute du mur indien : L'Inde était la grande favorite pour l'or ; cette victoire place l'Ouzbékistan au sommet du classement.

  • La profondeur du réservoir ouzbek : La victoire de notre deuxième équipe contre l'Espagne prouve la compétitivité de nos effectifs.

  • Leçon d'expérience chez les femmes : La Géorgie est une école légendaire ; cette défaite est une expérience précieuse pour nos jeunes joueuses.

  • Le talent d'Ozoda Shahzodova : Sa victoire contre Anna Cramling a été l'un des moments les plus commentés de la ronde.

La 6e ronde à Samarcande a confirmé que les équipes d'Ouzbékistan sont de sérieuses prétendantes à l'or.

Pensez-vous que nos équipes peuvent monter sur le podium ? Partagez vos analyses sur ces exploits historiques !

46e Olympiade d'échecsNodirbek YakubboyevÉquipe d'Ouzbékistan-2Équipe d'Espagne d'échecsSamarcande
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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