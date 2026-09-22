SpaceX a cessé de prendre des commandes pour la fusée Falcon 9

Le marché mondial de l'astronautique commerciale commence à se préparer au retrait progressif de la fusée Falcon 9. Selon ixbt.com, bien que SpaceX ne l'ait pas officiellement annoncé, les acteurs du secteur soulignent qu'il est devenu pratiquement impossible de réserver de nouvelles missions commerciales pour ce lanceur légendaire. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans un rapport.

Au fil des ans, Falcon 9 est devenue le cheval de bataille principal de l'astronautique mondiale. La fusée a effectué près de 700 vols, mettant avec succès en orbite des satellites gouvernementaux et commerciaux, des appareils scientifiques, des missions lunaires ainsi que des constellations de petits engins spatiaux. Le réseau Starlink de l'entreprise a également été construit grâce à cette fusée, et SpaceX oriente désormais progressivement ses priorités vers Starship.

Gwynne Shotwell, présidente de SpaceX, avait précédemment souligné que l'entreprise remplacerait délibérément ses produits performants par de nouvelles technologies, faute de quoi la concurrence le ferait. Les premiers signes de cette transition ont été perceptibles dès le début de l'année, lorsque l'entreprise a cessé d'accepter des demandes pour le programme de vols conjoints après fin 2028 - début 2029.

Difficultés rencontrées par le marché commercial et les petits opérateurs

Selon les dernières informations, il est désormais difficile d'acheter une mission commerciale individuelle, ce qui complique considérablement la planification des vols futurs. Les conséquences les plus graves devraient être ressenties par les petites entreprises de satellites, car le programme de covoiturage (rideshare), permettant à plusieurs clients de partager une même fusée, était leur principal moyen d'accéder à l'espace.

Giulio Ranzo, directeur de la société italienne Avio, a déclaré que d'anciens clients le sollicitaient à la recherche d'alternatives. Selon lui, en raison de la disparition progressive de la disponibilité de Falcon 9, le marché est confronté à une situation où « la fête est finie ». La période entre 2029 et 2031 est particulièrement considérée comme la plus critique.

Fusées alternatives et avenir du marché

Les experts du secteur espèrent que de nouveaux lanceurs combleront le vide laissé. Rocket Lab prépare la fusée Neutron, Relativity Space travaille sur Terran R, tandis qu'en Europe, Isar Aerospace et PLD Space développent leurs propres fusées. Cependant, le problème principal ne réside pas dans le vol inaugural, mais dans la capacité à atteindre rapidement un calendrier de vols réguliers.

L'expérience de ces dernières années montre que cette étape prend plus de temps que prévu. Bien que la fusée New Glenn de Blue Origin et la fusée Vulcan d'ULA aient effectué leurs vols de lancement, elles ne volent pas à une fréquence élevée, et la fusée européenne Ariane 6 n'a pas encore atteint son rythme commercial prévu.

Par conséquent, entre 2029 et 2031, Falcon 9 pourrait pratiquement disparaître du marché commercial, Starship pourrait se concentrer sur les missions internes, et les nouvelles fusées pourraient ne pas avoir accumulé une fréquence de vol suffisante. Certaines entreprises ont déjà commencé à réserver des capacités : D-Orbit a conclu des accords avec des opérateurs alternatifs, tandis que Portal Space Systems a acheté Falcon 9 pour sa mission Supernova et revend une partie de la capacité de charge utile restante à d'autres clients.