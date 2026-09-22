Kylian Mbappé clarifie sa relation avec Ousmane Dembélé

L'attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, a fermement démenti les rumeurs faisant état de tensions avec son coéquipier en équipe de France, Ousmane Dembélé. Dans une interview accordée au journal L'Équipe, le joueur a souligné que la compétition pour les distinctions individuelles ne pouvait pas nuire à leur amitié. C'est ce que rapporte Goal.com .

Ces derniers temps, les rapports de presse sur un conflit entre les deux stars du football s'étaient multipliés. Cela faisait suite aux propos de Mbappé sur les différences dans leurs parcours de carrière. Cependant, l'attaquant du Real Madrid a déclaré que ces propos avaient été mal interprétés et qu'il restait un ami proche de Dembélé.

Amitié et compétition personnelle

Ces deux joueurs, qui ont mené l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du Monde, sont désormais parmi les principaux prétendants au Ballon d'Or 2026. À l'approche de la cérémonie de remise des prix qui se tiendra à Londres en octobre, leurs performances restent sous le feu des projecteurs.

Selon Mbappé, il n'existe aucune tension entre eux. « J'en ai parlé avec lui, il n'y a aucun problème. C'est mon ami, je suis très serein à ce sujet », a souligné l'attaquant, selon RFI.

Différences de parcours

La lutte des joueurs pour les futurs trophées est également intéressante au regard de leurs étapes de développement respectives. Mbappé a évoqué son ascension précoce vers les sommets, tandis que Dembélé a souligné avoir traversé des périodes difficiles liées aux blessures avant d'atteindre son meilleur niveau à Paris.

L'attaquant français a reconnu respecter le parcours difficile de son coéquipier, affirmant que son succès actuel est le résultat de sa résilience face aux épreuves. Bien que certains aient interprété cette comparaison de manière négative, Mbappé a insisté sur le fait qu'il s'agissait simplement d'un constat.

La compétition cette saison ne se limite pas à Dembélé. Dans la course au Ballon d'Or, des joueurs comme la star du FC Barcelone Lamine Yamal et Harry Kane figurent également parmi les favoris. Néanmoins, Mbappé est convaincu que ses statistiques personnelles de l'année dernière et son statut de meilleur buteur dans les compétitions majeures lui donnent l'avantage.