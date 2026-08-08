Arsenal recrute le milieu de terrain brésilien Bruno Guimarães

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Arsenal recrute le milieu de terrain brésilien Bruno Guimarães

Le club londonien Arsenal a franchi une étape importante sur le marché des transferts afin de renforcer son milieu de terrain et a recruté l’un des leaders de Newcastle United, Bruno Guimarães. Selon Goal.com, le Brésilien a signé un contrat de longue durée à l’Emirates Stadium et s’est dit prêt à écrire une nouvelle page de l’histoire du club. Selon Goal.com l’a annoncé.

Ce transfert met fin aux quatre saisons et demie de Bruno Guimarães à Newcastle United. Sous les couleurs du club qui évolue à St James’ Park, il a disputé près de 200 rencontres et est devenu l’une des figures clés de l’équipe grâce à son engagement et à ses qualités techniques.

Un nouveau défi et de grandes ambitions

Lors de sa première interview accordée au service de presse d’Arsenal, le milieu de terrain de 28 ans a souligné l’importance de cette nouvelle étape dans sa carrière. Selon lui, les ambitions du club londonien correspondent parfaitement à son désir de gagner et de remporter des trophées.

"Je suis à un moment de ma vie où j’avais besoin d’un tel défi. Je veux gagner des trophées, écrire l’histoire, et je suis convaincu d’être au meilleur endroit pour y parvenir", a déclaré le footballeur.

Une mentalité de combattant sur le terrain

En évoquant son style de jeu et ce qu’il peut apporter à l’équipe, Bruno Guimarães s’est décrit comme un véritable "combattant". Il a également insisté sur le fait qu’il ne renoncerait jamais sur le terrain et se battrait jusqu’au bout dans chaque situation.

"Je sais bien passer le ballon, je cours beaucoup et je me comporte comme un combattant sur le terrain. Je n’abandonne jamais. J’essaie d’aider l’équipe, je reste calme et posé avec le ballon, et j’espère aussi marquer parfois pour rendre tout le monde heureux", a-t-il ajouté.

Désormais âgé de 28 ans et au sommet de sa carrière, le footballeur espère connaître encore davantage de succès avec Arsenal. Selon les spécialistes, sa mentalité de vainqueur et son expérience devraient être très bénéfiques au club londonien tout au long de la saison.

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Jahongir Tursunov
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