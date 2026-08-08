Le show impressionnant de Neftchi : les Ferganais écrasent Qizilqum 5-0 !

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Le show impressionnant de Neftchi : les Ferganais écrasent Qizilqum 5-0 !

Lors de la 16e journée de la Super League d’Ouzbékistan, le champion en titre et leader Neftchi a reçu Qizilqum à domicile et lui a infligé une lourde défaite 5-0.

Au stade Istiqlol de Fergana, les locaux ont largement dominé la rencontre et remporté trois points précieux.

Doublé d’Alisher Odilov et large victoire

La rencontre a débuté par un but rapide des locaux. Dès la 3e minute, Alisher Odilov a ouvert le score, puis juste avant la pause, Jamshid Iskanderov a doublé la mise (42e minute).

En seconde période, les Ferganais n’ont pas relâché la pression :

  • À la 65e minute, le défenseur de l’équipe de Navoï, Samandar Shukurullayev, a marqué contre son camp (but contre son camp).

  • À la 70e minute, le légionnaire Stipe Peritsa a inscrit le quatrième but, avant qu’à la 83e minute Alisher Odilov ne signe son doublé et ne mette un point final à la rencontre — 5-0.

Classement : l’écart avec Paxtakor se creuse

Après cette large victoire, le champion en titre Neftchi porte son total de points à 39 et renforce sa position de leader du classement. Il compte désormais 4 points d’avance sur son principal poursuivant, Paxtakor, deuxième avec 35 points.

Battu, Qizilqum reste à la 14e place du classement avec 17 points.

Feuille de match :

Super League. 16e journée

Neftchi — Qizilqum 5-0

8 août. Fergana. Stade Istiqlol.

  • Buts : Alisher Odilov (3e, 83e), Jamshid Iskanderov (42e), Samandar Shukurullayev (65e, c.s.c.), Stipe Peritsa (70e).

  • Neftchi : Botirali Ergashev, Boyan Siger, Ikrom Aliboyev (Vladimir Yovovich, 62e), Ibrohimxalil Yo‘ldoshev, Xurshid G‘iyosov (Asilbek Jumayev, 62e), Jamshid Iskanderov (Muhsin Ubaydullayev, 77e), Stipe Peritsa (Zoran Marushich, 77e), Anvar G‘ofurov (Nurmuhammad Abdug‘aniyev, 46e), Alisher Odilov, Farrux Sayfiyev, Ratinio.

  • Qizilqum : Farhod Rahmatov, Shaxzod Rahmatullayev, Luka Ratkovich (Ruslan Roziyev, 63e), Elbek Otaqulov, Nikola Kumborovich, Samandar Shukurullayev, Jambuli Jigauri (Ozodbek Ergashev, 84e), G‘iyos Rizaqulov (Nodirxon Ne’matxonov, 63e), Maykon Duglas (Shahzod Turopov, 84e), Diyor Rahmatilloyev (Fayzullo Jumanqo‘ziyev, 70e), Otabek Jo‘raqo‘ziyev.

  • Avertissements : G‘iyos Rizaqulov (44e), Luka Ratkovich (46e), Stipe Peritsa (71e).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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