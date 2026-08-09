Intel répond à AMD avec des processeurs Xeon à 256 cœurs

Intel, l’un des leaders mondiaux de la production de processeurs, prépare une réponse inédite à AMD pour intensifier la concurrence sur le segment des serveurs. Selon ixbt.com, le modèle phare de la famille de serveurs Diamond Rapids, qui devrait être commercialisée sous la marque Xeon 7, embarquera jusqu’à 256 cœurs P haute performance. C’est ce qu’ rapporte ixbt.com.

Il s’avère qu’avec cette nouvelle initiative, Intel entend égaler directement les futurs processeurs AMD EPYC Venice en nombre de cœurs. Auparavant, les projets de l’entreprise étaient encore plus ambitieux : des processeurs de 384, voire 512 cœurs étaient attendus pour le Diamond Rapids-HD. Toutefois, la stratégie aurait changé sur ce point.

Changements stratégiques et priorité accordée aux cœurs P

Selon les premières informations, Intel aurait décidé d’abandonner les variantes dotées de cœurs E économes en énergie. Le projet de processeur à 512 cœurs a été annulé dès la phase de définition des spécifications techniques, tandis que l’orientation Diamond Rapids-HD a été profondément revue à la fin de l’année dernière. Dans sa version actuelle, l’accent est mis sur les cœurs P haute performance.

Par rapport à la génération Granite Rapids actuelle, les nouveaux Diamond Rapids devraient augmenter la densité de cœurs d’environ 50 %. Alors que les processeurs Xeon 6900P actuels proposent jusqu’à 128 cœurs, les nouvelles solutions à 256 cœurs entreront en concurrence directe avec les AMD EPYC 9996 à 256 cœurs et EPYC 9966 à 192 cœurs, fondés sur l’architecture Zen 6.

Environnement concurrentiel et exigences de l’intelligence artificielle

Cependant, sur le marché moderne des serveurs, Intel doit affronter non seulement AMD, mais aussi d’autres acteurs majeurs. NVIDIA et d’autres géants technologiques développent activement leurs propres processeurs pour les serveurs d’intelligence artificielle et les plateformes cloud, en associant étroitement CPU et GPU.

Il est impossible de s’imposer sur le marché des serveurs en augmentant uniquement le nombre de cœurs. C’est pourquoi la nouvelle plateforme serveur d’Intel apportera également d’autres évolutions importantes. Diamond Rapids proposera une nouvelle architecture évolutive, la prise en charge de la norme PCI Express 6.0 et un sous-système mémoire plus rapide.

L’entreprise prévoit d’utiliser la nouvelle génération de processeurs Xeon non seulement pour les tâches serveur traditionnelles, mais aussi dans les infrastructures d’intelligence artificielle en plein essor. Diamond Rapids constituera un test crucial pour Intel dans sa quête de compétitivité sur le segment haut de gamme. À l’avenir, cette série devrait être suivie par la génération Coral Rapids.