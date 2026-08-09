Mikel Arteta évoque les plans d’Arsenal sur le marché des transferts

Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal, a confirmé que de nouveaux joueurs pourraient rejoindre l’équipe avant la clôture du mercato estival. Selon Evening Standard, malgré la présentation officielle de Bruno Guimarães, recruté à Newcastle United pour 75 millions de livres sterling, la direction du club travaille activement à renforcer encore l’effectif. Cela témoigne de la ferme volonté de l’équipe de se battre pour des trophées majeurs lors de la prochaine saison. Goal.com rapporte .

Lors du mercato estival, Arsenal a déjà recruté des joueurs comme Illan Meslier, Christos Tzolis et Piero Hincapié. Cependant, Mikel Arteta souhaite ajouter davantage de qualité et de concurrence à l’effectif avant le début de la saison. Les problèmes en défense et le besoin de joueurs polyvalents incitent notamment l’entraîneur à se montrer encore plus actif sur le marché des transferts.

Les problèmes défensifs et la responsabilité collective

Lors des matchs de préparation, certaines faiblesses sont apparues dans la défense d’Arsenal. L’équipe a notamment encaissé trois buts contre le Borussia Dortmund, puis trois autres lors de sa rencontre avec le Real Betis à Dublin. L’absence de Jurrien Timber et de William Saliba, blessés, limite actuellement les options en défense.

Malgré cela, Mikel Arteta a insisté sur le fait que le problème ne devait pas être imputé uniquement aux défenseurs, mais relevait d’une responsabilité collective. Selon l’entraîneur, l’équipe travaillera avec les joueurs présents afin d’améliorer son jeu et de corriger les erreurs commises. Si un candidat capable de renforcer davantage l’effectif est identifié sur le marché, le club est prêt à agir.

De grandes attentes autour de Bruno Guimarães

Mikel Arteta n’a pas caché son admiration pour l’enthousiasme affiché par la nouvelle recrue Bruno Guimarães à l’entraînement et pour ses prestations. Le technicien est convaincu que le caractère du milieu de terrain brésilien, sa mobilité et sa polyvalence permettront à l’équipe de franchir un nouveau cap.

"Nous avons immédiatement vu son énergie, son agressivité et son envie de laisser une grande empreinte dans l’histoire du club, qu’il a montrées à l’entraînement", a souligné Arteta. L’entraîneur a également ajouté que la capacité du joueur à récupérer le ballon, à prendre rapidement des décisions et à conclure les attaques serait très bénéfique pour l’équipe.