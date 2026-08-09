Robert Sánchez croit aux chances de Chelsea de remporter la Premier League

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Robert Sánchez croit aux chances de Chelsea de remporter la Premier League

Selon Robert Sánchez, le gardien de Chelsea, l’absence de compétitions européennes cette saison pourrait offrir à l’équipe un avantage important dans la course au titre en Premier League. Le portier espagnol est convaincu que le club londonien est prêt à rivaliser avec des cadors comme Arsenal et Manchester City sous les ordres de son nouvel entraîneur. Goal.com rapporte cette information.

Selon Goal.com, la saison dernière a été décevante pour Chelsea : l’équipe a terminé le championnat à la 10e place et n’a pas participé aux compétitions européennes. Le gardien considère toutefois cette situation comme un facteur positif, soulignant que la préparation d’un seul match par semaine favorise la récupération physique et améliore le travail à l’entraînement.

Les changements sous la direction du nouvel entraîneur

D’après Robert Sánchez, le calendrier hebdomadaire favorable permet aux joueurs d’assimiler plus profondément les exigences du nouvel entraîneur. L’équipe travaille actuellement à mieux comprendre son plan de jeu et à donner le maximum sur le terrain.

Le technicien arrivé à la tête du club aborde progressivement son style de jeu et étudie les qualités de chaque joueur de l’effectif. L’accent particulier mis sur la discipline et le calme sur le terrain devrait contribuer au développement de l’équipe à long terme.

Une préparation fondée sur la confiance malgré les critiques

Le joueur espagnol a notamment reconnu que le nouvel entraîneur lui avait redonné confiance et créé un environnement propice à la mise en valeur de ses qualités. Le soutien du technicien l’aide à tourner la page de ses erreurs de la saison passée et à viser de nouveaux objectifs.

Malgré cela, le gardien fait toujours l’objet de critiques quant à son manque de régularité. Shay Given, ancien joueur vedette de la Premier League, avait notamment souligné son inconstance et insisté sur la nécessité de renforcer davantage la défense.

Néanmoins, les joueurs et le staff de Chelsea sont déterminés à se concentrer sur le championnat national et à obtenir de bons résultats. Si l’équipe sait tirer pleinement profit de cette opportunité, elle deviendra sans aucun doute une sérieuse prétendante aux premières places du classement en fin de saison.

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Jahongir Tursunov
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