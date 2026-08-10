La Juventus et le Paris Saint-Germain négocient activement sur le marché des transferts

La Juventus italienne et le Paris Saint-Germain français devraient intensifier leurs échanges durant le mercato estival. Les négociations entre les deux clubs pourraient dépasser la seule question du gardien et inclure d’autres accords importants visant à renforcer le secteur offensif. L’information a été rapportée par le célèbre journaliste sportif Fabrizio Romano ainsi que par Corriere dello Sport. Selon Goal.com rapporte .

Le club parisien aurait quasiment trouvé un accord pour le transfert du gardien de Parme, Zion Suzuki. L’avenir du portier japonais, dont la valeur est estimée à environ 35 millions d’euros, n’est toutefois pas encore totalement décidé. Il pourrait rester à Paris et se battre pour une place de titulaire après le départ d’un autre gardien, ou être prêté à une autre équipe afin de gagner de l’expérience.

Les démarches du club turinois

Si Zion Suzuki était prêté, la Juventus pourrait rejoindre la course. Cependant, le club turinois n’aurait pas encore pris de décision définitive à ce sujet. La direction du Paris Saint-Germain attend, de son côté, une réponse claire de la Juventus concernant le gardien.

Les négociations entre les deux géants ne se limitent pas aux gardiens. Selon Corriere dello Sport, les bonnes relations entre les clubs pourraient également ouvrir la voie au transfert de l’attaquant Jonathan David. La Juventus étudie la possibilité de vendre l’avant-centre canadien afin de réunir les fonds nécessaires au recrutement d’un nouvel attaquant.

La situation autour de Jonathan David

Le Paris Saint-Germain pourrait être l’un des prétendants les plus sérieux, car le champion de France doit renforcer son attaque après le départ de Gonçalo Ramos. Le directeur sportif du PSG, Luis Campos, connaît bien Jonathan David et l’avait auparavant fait venir à Lille, ce qui augmente encore la probabilité de ce transfert. Le dirigeant soutient activement l’arrivée du joueur.

La forme exacte de l’opération reste inconnue pour le moment. La Juventus évalue les droits de transfert du Canadien entre 20 et 30 millions d’euros et préférerait une vente directe. Parallèlement, l’option d’un prêt n’est pas totalement écartée.

Selon GOAL.com, les transferts de Zion Suzuki et de Jonathan David devraient devenir les principaux éléments des grandes négociations à venir entre la Juventus et le Paris Saint-Germain. Le sort de ces deux opérations devrait être décidé dans les derniers jours du mercato estival.