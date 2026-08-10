Une crise du capitanat éclate au FC Barcelone

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Une crise du capitanat éclate au FC Barcelone

Le FC Barcelone est confronté à une crise inattendue du capitanat sur fond de transferts et de blessures. L’indisponibilité et le départ de plusieurs cadres obligent l’entraîneur Hansi Flick à choisir de nouveaux capitaines. À l’approche de la nouvelle saison, le Blaugrana doit revoir sa hiérarchie interne. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Selon les informations de Goal.com, cette situation est liée au départ de Marc-André ter Stegen et à la possibilité que Ronald Araújo quitte également le club. Ter Stegen devait initialement rejoindre l’Ajax en prêt, ce qui aurait permis au défenseur uruguayen de récupérer le brassard. Cependant, les rumeurs d’un possible transfert d’Araújo à Liverpool ont encore compliqué la situation.

Les principaux candidats au capitanat

Jusqu’à la fin de la saison dernière, les cinq capitaines principaux du club étaient Marc-André ter Stegen, Ronald Araújo, Frenkie de Jong, Raphinha et Pedri. Compte tenu des départs et des absences, Frenkie de Jong apparaît comme le candidat naturel pour devenir le capitaine numéro un du club. Toutefois, la blessure du milieu de terrain néerlandais et les discussions internes autour de sa récupération compliquent la situation.

Mundo Deportivo rapporte que la direction du club est mécontente de voir Frenkie de Jong accorder la priorité aux intérêts de l’équipe nationale plutôt qu’à ses obligations envers le club. Pour cette raison, l’attaquant brésilien Raphinha est devenu l’une des figures les plus influentes de l’équipe, sur le terrain comme en dehors, et le principal prétendant au port permanent du brassard.

Un groupe de capitaines élargi

Alors que De Jong, Raphinha et Pedri devraient occuper les trois premières places du groupe des dirigeants, le FC Barcelone doit encore désigner deux joueurs pour le compléter. Éric García est considéré comme l’un des principaux candidats à ces postes vacants. L’ancien défenseur de Manchester City possède une solide expérience au plus haut niveau et comprend bien les exigences du club, étant issu de La Masia.

Malgré son jeune âge, Gavi fait également partie des candidats susceptibles d’intégrer le groupe des capitaines. Le milieu de terrain incarne pleinement l’identité du FC Barcelone par son intensité, sa passion sur le terrain et son attachement aux traditions du club. Hansi Flick devrait prendre cette décision importante, qui façonnera l’avenir de l’équipe, dans les prochains jours.

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Jahongir Tursunov
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