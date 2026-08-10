Elon Musk affirme que toutes les voitures seront équipées de Starlink

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Elon Musk affirme que toutes les voitures seront équipées de Starlink

À l’avenir, toutes les voitures du monde devraient bénéficier de communications mondiales grâce au réseau Internet spatial, les technologies de SpaceX jouant un rôle déterminant dans ce processus. Selon ixbt.com, le milliardaire Elon Musk a déclaré qu’à l’avenir, chaque voiture serait équipée du système Starlink. C’est ce que rapporte Ixbt.com.

Pour l’instant, l’entrepreneur n’a pas précisé si cette possibilité concernait uniquement les véhicules produits dans les usines Tesla ou si elle s’étendrait à l’ensemble du marché automobile. Cependant, selon lui, c’est précisément Starlinkqui constitue le seul moyen de fournir un Internet haut débit à des milliards de véhicules.

Design et solutions techniques de nouvelle génération

Cette déclaration fait suite à des photos prises lors des essais du robotaxi Tesla Cybercab. On y distingue un nouveau modèle de terminal Starlink, installé d’une manière particulière sur ces véhicules. Contrairement aux équipements précédents, volumineux et immédiatement visibles, la nouvelle antenne satellite dépasse à peine de la carrosserie.

L’antenne est dissimulée sous un cache doré spécialement conçu, parfaitement intégré à l’extérieur de la voiture. Selon les spécialistes, cette solution de design offrira à l’avenir des avantages esthétiques et aérodynamiques lors de la production en série de la technologie.

Une importance à l’échelle mondiale

Aujourd’hui, les voitures se connectent principalement à Internet via les réseaux des opérateurs mobiles traditionnels. Toutefois, dans les zones où leur couverture est limitée, notamment les déserts, les régions montagneuses ou les villages isolés, la qualité de la connexion se dégrade fortement. L’intégration du réseau Starlink aux véhicules pourrait résoudre complètement leur dépendance aux stations terrestres.

Cette technologie accélérerait les échanges de données entre des milliards de voitures et renforcerait la sécurité des systèmes de conduite autonome. L’Internet par satellite jouerait notamment un rôle inestimable dans la transmission en temps réel d’informations sur les embouteillages, les changements météorologiques et les situations d’urgence.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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