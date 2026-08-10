Harry Kane va signer un nouveau contrat à long terme avec le Bayern Munich

Le capitaine de l’équipe d’Angleterre, Harry Kane, se prépare à engager son avenir pour plusieurs années avec le Bayern Munich. Selon Goal.com, l’attaquant expérimenté va entamer des négociations officielles pour rester au sein du club bavarois, ce qui écarterait presque totalement un retour en Premier League ou dans son ancien club, Tottenham. Selon Goal.com .

Le joueur de 31 ans n’avait actuellement plus que 12 mois de contrat. Cependant, les dernières informations montrent clairement que l’attaquant n’a pas l’intention de quitter le club munichois. De retour à l’entraînement de présaison, Harry Kane négociera cette semaine avec la direction du club afin de discuter des conditions d’un nouvel accord.

Nouveau contrat et projets d’avenir

Selon The Times, le Bayern Munich prévoit de proposer à son leader un contrat de trois années supplémentaires. Cet accord couvrirait entièrement les années correspondant au meilleur niveau sportif de la carrière du joueur et devrait prendre fin un mois avant ses 36 ans. Les deux parties souhaitent éviter les distractions liées au contrat avant le début de la nouvelle saison et concentrer toute leur attention sur les victoires en compétitions nationales et internationales.

De nombreux spécialistes et supporters estimaient auparavant qu’après avoir remporté des trophées en Allemagne, Harry Kane retournerait à Londres pour tenter de battre le record de 260 buts d’Alan Shearer en Premier League. L’attaquant, qui ne compte actuellement que 47 buts de moins que ce record, considérait autrefois ce palier comme l’un de ses principaux objectifs.

La Ligue des champions, priorité absolue

Cependant, sa carrière réussie en Allemagne et ses deux titres consécutifs en Bundesliga ont modifié les priorités du joueur. Harry Kane considère désormais que remporter le trophée de la Ligue des champions est un objectif prioritaire, devant le record de Premier League.

Rappelons que le joueur avait atteint la finale de cette prestigieuse compétition avec Tottenham en 2019, mais qu’il avait perdu le match décisif. Il considère le Bayern comme l’un des rares clubs capables de lui garantir une place chaque saison parmi les meilleures équipes d’Europe et a décidé de poursuivre la fin de sa carrière à Munich.