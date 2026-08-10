Le groupe orbital Starlink sera porté à 100 000 satellites

·35·Technologie
Le groupe orbital Starlink sera porté à 100 000 satellites

L’entreprise SpaceX, dirigée par Elon Musk, a annoncé de vastes projets d’expansion de son réseau mondial de satellites Starlink. À l’avenir, la taille de ce groupe orbital, y compris les appareils Direct-to-Cell conçus pour connecter directement les smartphones au réseau, devrait dépasser 100 000 unités. Cela pourrait provoquer un tournant majeur dans les infrastructures Internet mondiales et le marché des télécommunications. Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, au printemps de cette année, près de 10 000 appareils Starlink étaient actifs en orbite terrestre. En commentant les perspectives du réseau, l’investisseur Sawyer Merritt avait estimé que le passage à la génération Starlink V3 et l’extension du groupe à 100 000 appareils multiplieraient environ par 100 la capacité totale du réseau. Selon lui, chaque satellite V3 pourrait assurer un débit de transmission de données dix fois supérieur à celui de la génération V2 précédente.

Bond technologique et performances exceptionnelles

Confirmant les prévisions générales de l’investisseur, Elon Musk a souligné que les performances du système connaîtraient une croissance encore plus spectaculaire. Selon le dirigeant de SpaceX, les futures générations de satellites Starlink pourraient offrir une capacité de transmission supérieure de plus de 50 fois à celle de la version V2. Les abonnés bénéficieraient ainsi d’une connexion Internet plus rapide et plus stable.

Porter un groupe de satellites à une échelle aussi gigantesque dépend directement des capacités du système de fusée lourde Starship. Ce véhicule spatial sera le principal facteur permettant de placer en orbite un nombre suffisant d’appareils de nouvelle génération. Le développement réussi du système de lancement permettra d’étendre rapidement le réseau.

La concurrence sur le marché mondial de l’Internet

Selon les experts et le dirigeant de l’entreprise, une expansion d’une telle ampleur transformera à terme l’ensemble du marché des télécommunications. D’après de précédentes déclarations d’Elon Musk, même si les systèmes satellitaires concurrents décuplaient leur capacité de transmission, Starlink pourrait à l’avenir représenter plus de 90 % de l’ensemble du trafic IP mondial.

Le développement de cette technologie est considéré comme une étape importante, non seulement pour fournir Internet aux régions isolées, mais aussi pour améliorer la vitesse et la qualité des échanges de données dans le monde entier. Dans des pays en développement comme l’Ouzbékistan, la popularisation de ces technologies mondiales devrait contribuer à améliorer considérablement la couverture Internet à l’avenir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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